Советы

Как онлайн купить "красивый" номер на автомобиль – пошаговая видеоинструкция

Автоцон, госномера для автомобилей, вип-номера, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номер машины, номера машин, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 01:06 Фото: gov4c.kz
Портал электронного правительства eGov.kz 22 декабря рассказал, как выбрать и оформить VIP-номер для вашего автомобиля легко и удобно, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что достаточно подать заявку через мобильное приложение eGov mobile. Также заявку можно подать через портал eGov.kz.

Для этого:

  • На главной странице перейдите: "Гражданам" → "Транспорт и коммуникации" → "Автомобильный транспорт" → "Заказ VIP-номера на автотранспорт";
  • В сервисе нажмите "Заказать услугу онлайн";
  • Введите в поиск желаемый номер повышенного спроса. Если номер занят, выберите другой;
  • Выберите "Область", "ЦОН" и "Тип ГРНЗ";
  • Произведите оплату. При необходимости можно использовать ранее оплаченный чек.

Результат оказания услуги: уведомление на статусной странице и в Личном кабинете. Услуга позволяет приобрести только номера повышенного спроса.

Ранее в электронном правительстве предупредили казахстанцев об участившихся случаях рассылок мошенниками фейковых писем, уведомлений и телефонных звонков от имени eGov.kz.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
