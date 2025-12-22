Как онлайн купить "красивый" номер на автомобиль – пошаговая видеоинструкция
Фото: gov4c.kz
Портал электронного правительства eGov.kz 22 декабря рассказал, как выбрать и оформить VIP-номер для вашего автомобиля легко и удобно, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что достаточно подать заявку через мобильное приложение eGov mobile. Также заявку можно подать через портал eGov.kz.
Для этого:
- На главной странице перейдите: "Гражданам" → "Транспорт и коммуникации" → "Автомобильный транспорт" → "Заказ VIP-номера на автотранспорт";
- В сервисе нажмите "Заказать услугу онлайн";
- Введите в поиск желаемый номер повышенного спроса. Если номер занят, выберите другой;
- Выберите "Область", "ЦОН" и "Тип ГРНЗ";
- Произведите оплату. При необходимости можно использовать ранее оплаченный чек.
Результат оказания услуги: уведомление на статусной странице и в Личном кабинете. Услуга позволяет приобрести только номера повышенного спроса.
Ранее в электронном правительстве предупредили казахстанцев об участившихся случаях рассылок мошенниками фейковых писем, уведомлений и телефонных звонков от имени eGov.kz.
