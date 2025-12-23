#Казахстан в сравнении
Советы

Астрологи назвали знаки, которые изменяют, но не прощают

Отношения, руки, кольцо, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 08:20 Фото: pexels
Как объясняют астрологи, некоторые люди излучают страсть, свободу и готовы легко переступить границу. Но стоит это сделать вам – и они становятся холодными, мстительными, будто все, что позволено им, – запрет для других, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail перечислили пять знаков зодиака, для которых слово "верность" часто работает строго в одну сторону.

Скорпион

Измены у Скорпиона – это часто способ самоутверждения, мести, бегства от страха быть отвергнутым первым. Он может изменить и не посчитать это трагедией. Но если измените вы... Все. Это не про чувства – это удар по контролю, по доверию, по власти. Скорпион не прощает измен – он их уничтожает.

Лев

Лев может быть щедрым, ярким, даже слегка легкомысленным в отношениях, особенно если обожание со всех сторон ему льстит. Сам Лев может изменять из любви к игре, потому что чувствует, что в этом мире слишком много поклонников, чтобы игнорировать их всех. Но если это сделаете вы, он не простит. Потому что гордость не даст.

Близнецы

Измены у Близнецов – часто не от большого чувства, а от импульса. Случайность, вечер, настроение – и вот уже история. Но если вы намекнете на то, что вам может быть интересен кто-то другой, он потеряет вас в голове мгновенно. Его двойственная натура не прощает того, что он делает сам. Он не может жить с мыслью, что кто-то оказался умнее, хитрее, желаннее его.

Рак

Рак теплый, домашний, чувствительный. Но как только он чувствует эмоциональную пустоту, как только ему не дают тепла, внимания, заботы, он может начать искать это на стороне. Но вот если предали вы, он разрушается. Он запомнит все, будет молчать, страдать, возможно, даже пытаться простить. Но боль у него не проходит.

Телец

Телец редко изменяет. Но если изменяет, то, как правило, долго готовится. Он устает, чувствует себя нелюбимым, его границы размыты. И он может допустить ошибку. Но в ответ он требует железной преданности. Телец – один из самых собственнических знаков. Он может терпеть многое: капризы, ссоры, усталость. Но предательство – это конец.

Ранее сообщалось, что Вселенная вот-вот "отдаст долг" трем знакам зодиака.

Аксинья Титова
