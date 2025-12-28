#Казахстан в сравнении
Тамара Глоба предупредила один из знаков зодиака о шаге к пропасти в конце года

Тамара Глоба, гороскоп, прогноз, скорпионы , фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 22:00
Популярный астролог Тамара Глоба предупредила представителей одного из знаков зодиака о непростом конце декабря, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в этот период Скорпионам придется быть особенно осторожными – как в словах, так и в финансовых вопросах. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

Глоба отметила, что Скорпионам важно не давать необдуманных обещаний, беречь отношения с близкими и не портить деловые связи. В течение месяца представители знака будут активно искать дополнительные средства – значительная часть расходов уйдет на новогодние подарки и подготовку к праздникам. Однако ближе к концу года финансовую поддержку могут оказать родственники.

По словам астролога, последние дни 2025 года окажутся для Скорпионов более благоприятными: их ждут новые знакомства, позитивные события и удача в сфере обучения и саморазвития. Несмотря на ощущение, что ситуация подходит к "краю пропасти", знак сумеет сохранить равновесие и избежать серьезных потерь.

Ранее названы знаки зодиака, которые сорвут настоящий джекпот у Вселенной.

Айсулу Омарова
