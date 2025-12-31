Гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака от Тамары Глоба

Известный российский астролог Тамара Глоба рассказала, что ждет представителей всех знаков зодиака в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В эфире программы "Прямой эфир" (16+) она озвучила традиционный гороскоп для всех знаков зодиака. Ищите свой в списке ниже.



Овен

2026 год для Овнов – это период взлета. Он касается любви, детей, творческой профессии. Даже если человек не считает себя творцом, год дает возможность сиять, показать себя в лучшем виде. Также появляется шанс заняться здоровьем и приобрести недвижимость. В целом год очень интересный и насыщенный, отметила Глоба в эфире программы "Прямой эфир".

Телец

Для Тельцов год в первую очередь удачен в учебе и вопросах, связанных с родственниками. Будет продвижение, поддержка, удачная работа со словом. Близкие люди будут подниматься, и вместе с ними будет расти сам Телец. Друзья окажут поддержку. Это хороший период для новых проектов. Также благоприятное время для недвижимости. Удачны как дальние, так и близкие дороги. Осенью стоит быть внимательнее к семье и партнерам.

Близнецы

Год открывает перспективы, связанные с доходами, заработком, покупками и крупными приобретениями. Возможны перемены в ближайшем окружении: кто-то из близких людей уйдет, но появится много новых знакомств. Расширятся интересы и круг общения, поэтому Близнецам важно активно менять свою жизнь.

Рак

2026 год – период, когда Ракам удается многое сделать в профессии и личной жизни. Возможны новые друзья, переезды, дороги и дополнительный заработок. При этом в работе ожидаются перемены. Появятся новые финансовые возможности. Самый интересный период – лето: любовь, брак, рождение детей или зачатие, новые начинания.

Лев

2026 год приносит Львам особое внимание со стороны окружающих. Им делают предложения, относятся так, как раньше они не ощущали. Даже случайные люди помогают, словно включается поддержка высших сил. Трудности, которые могли затрагивать работу и здоровье зимой, постепенно уйдут. Работа вдали от дома или дальние поездки принесут доход, реализацию мечт и исполнение желаний.

Дева

Уже зимой перед Девами встанет вопрос: где и как жить – остаться дома или уехать далеко. Будут волновать друзья и дети. Первая половина года – время перспектив, которые Девы для себя откроют. Помощь будет приходить с разных сторон. Это очень хороший период для продвижения, особенно начиная с мая. Июнь порадует друзьями и новыми возможностями. А вот личная жизнь в июле и осенью потребует большего внимания.

Весы

Год в первую очередь касается карьеры. Возможны важные перемены, сложности, необходимость перестраивать рабочие процессы и отношения с близкими. Денег будет немало, но и затрат ожидается много, поэтому средства будут быстро уходить. Этот период продлится не один год, и важно внимательно оценивать, во что и куда вкладываться. Год переменный, но интересный, с реальными шансами для всех, кто готов их взять.

Скорпион

Темные влияния 2025 года уходят. Начиная примерно с февраля, Скорпионы постепенно входят в период хороших возможностей. Это время для детей, творчества, интересной работы, новых знакомств и встреч, которые могут перерасти и в любовь, и в деловые проекты. Период будет активным в феврале, марте и апреле. Возможна новая деятельность, но в начале года важно беречь близких – есть риск потерять друзей.

Стрелец

Год дает Стрельцам огромные возможности, особенно связанные с дальними дорогами. Издалека могут появиться партнеры, которые помогут продвинуться в будущем. Основной рост ожидается во второй половине года, особенно осенью, начиная с сентября.

Козерог

С самого начала года наступает важный период. Огромную роль будет играть семья, особенно в первой половине года. Фокус сместится на семейные дела, расширение и укрепление семьи. Свободным Козерогам новые отношения могут пойти на пользу, но тем, кто уже в паре, стоит быть осторожнее – летние влюбленности могут создать сложности.

Водолей​​​​​​​

Год приносит хорошие возможности в работе и службе. Это период уважения, признания со стороны коллег и профессионального роста. Развитие коснется не только карьеры, но и расширения профессиональных знаний и навыков.

Рыбы

Период построения будущего продолжается. В жизнь Рыб приходит много новых событий, связанных с развитием, важными встречами и возможностями. Поддержку окажут любимые люди, дети, родители и те, кто испытывает симпатию. Это период любви и возможного пополнения в семье. Очень важное время в интеллектуальном плане – оно затронет зиму, весну и практически все лето. В июне возможна встреча, которая колоссально изменит жизнь. В работе перемены вероятны в августе. Осень и зима будут интересны дорогами, новой деятельностью и развитием работы, которая может стать по-настоящему значимой.

