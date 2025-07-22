Будьте осторожны: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым не повезет в августе

Популярный астролог Тамара Глоба предсказала, что август 2025 года станет непростым месяцем для представителей пяти знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в этот период возможны финансовые трудности, проблемы на работе и конфликты в личной жизни. Чтобы избежать серьезных последствий, Глоба советует быть особенно внимательными и не поддаваться эмоциям.

Тельцы – под угрозой финансовых потерь

Август может обернуться неожиданными расходами и проблемами с долгами. Есть риск неудачных вложений и денежных потерь.

Девы – застой в карьере

На работе возможны задержки, срывы проектов и напряженность в коллективе. Период не подходит для резких шагов.

Скорпионы – напряженные отношения

Возможны ссоры с близкими и эмоциональные качели.

Львы – траты без пользы

Из-за необдуманных решений возможны финансовые потери. Это может ударить по самооценке.

Козероги – сигнал организма

Переутомление, стресс и сбившийся режим могут сказаться на здоровье.

Общий совет от Глобы

Август станет проверкой на выдержку. Главное – не рисковать финансами, избегать конфликтов и не забывать про отдых. По словам астролога, уже в сентябре ситуация начнет выравниваться, и напряжение спадет.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые любят рисковать деньгами.

