Полиция ВКО сделала важное предупреждение перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников Департамент полиции Восточно-Казахстанской области напомнил о необходимости соблюдать меры цифровой безопасности, сообщает Zakon.kz.

В праздничные дни активизируются интернет-мошенники. Не переходите по сомнительным ссылкам, не сообщайте посторонним персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из SMS-сообщений.





"Важно помнить, что сотрудники банков, правоохранительных и государственных органов не запрашивают конфиденциальную информацию дистанционно. Берегите себя и своих близких", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что жительница Косшы через соцсети купила красивую елку, но стала жертвой мошенников.