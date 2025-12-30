#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
504.76
593.8
6.5
Советы

Полиция ВКО сделала важное предупреждение перед Новым годом

полиция обратилась к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 18:18 Фото: Zakon.kz
В преддверии новогодних праздников Департамент полиции Восточно-Казахстанской области напомнил о необходимости соблюдать меры цифровой безопасности, сообщает Zakon.kz.

В праздничные дни активизируются интернет-мошенники. Не переходите по сомнительным ссылкам, не сообщайте посторонним персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из SMS-сообщений.


"Важно помнить, что сотрудники банков, правоохранительных и государственных органов не запрашивают конфиденциальную информацию дистанционно. Берегите себя и своих близких", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что жительница Косшы через соцсети купила красивую елку, но стала жертвой мошенников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
МЧС обратилось к казахстанцам с важным предупреждением
21:09, 16 января 2025
МЧС обратилось к казахстанцам с важным предупреждением
Кадровые перестановки произошли в Департаменте полиции ВКО
10:11, 06 июля 2023
Кадровые перестановки произошли в Департаменте полиции ВКО
К водителям Восточного Казахстана с важным напоминанием обратилась полиция
12:38, 15 октября 2025
К водителям Восточного Казахстана с важным напоминанием обратилась полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: