МЧС обратилось к казахстанцам с важным предупреждением

В преддверии христианского праздника Крещение Господне, который традиционно сопровождается крещенским купанием, Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана напомнило гражданам о мерах безопасности, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в этом году в рамках подготовки к празднику в регионах страны будет организовано 250 официальных мест для массового купания в зимний период. С полным перечнем безопасных прорубей можно ознакомиться в местных исполнительных органах и Департаментах по ЧС.

"Особое внимание стоит уделить тому, что на сегодняшний день не все места полностью соответствуют требованиям безопасности. Работы по оборудованию всех объектов будут завершены до начала праздника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения безопасности граждан в местах массового купания на Крещение будет дежурить 2395 сотрудников, включая спасателей-водолазов, бригады экстренного реагирования и сотрудников полиции. Для оперативного реагирования будет задействовано 588 единиц специального транспорта.

МЧС призывает граждан соблюдать следующие правила безопасности при крещенском купании:

прежде чем погружаться в прорубь, убедитесь, что ваше здоровье позволяет это. Людям с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем рекомендуется воздержаться от купания;

температура воды для безопасного купания должна быть не ниже 0 градусов;

купаться следует только в специально подготовленных и безопасных местах;

избегайте мест с сильным течением и подводными камнями;

ныряйте в компании, избегайте одиночных погружений. Лучше, если рядом будет человек, который сможет помочь;

одевайте теплую одежду и нескользящую обувь;

перед погружением рекомендуется разминка для разогрева мышц и подготовки организма к холодной воде;

погружайтесь быстро и не задерживайтесь под водой слишком долго, чтобы избежать переохлаждения;

соблюдайте очередь, не толпитесь у края проруби. После купания быстро оботритесь и оденьтесь в теплую одежду.

Также в МЧС напомнили, что в прошлом году в массовых крещенских купаниях приняли участие более 72 тыс. человек. МЧС Казахстана обращает внимание на важность соблюдения всех мер безопасности для предотвращения несчастных случаев.

Ранее священнослужитель Успенского кафедрального собора Астаны Дмитрий Байдек на брифинге рассказал, как в столице будет проходить празднование Крещения Господня. Подробнее можно узнать здесь.

