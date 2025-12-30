#Казахстан в сравнении
Непогода сорвала поездку: как в Павлодарской области спасли застрявших пассажиров

как в Павлодарской области спасли застрявших пассажиров, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 19:31 Фото: pixabay
В Павлодарской области резко поменялась температура, местами выпал дождь, из-за чего на трассе образовался гололед. Движение ограничено во всех направлениях, но некоторые люди успели выехать на дорогу, оказавшись в опасной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, в Экибастузе стражи порядка сопроводили 43 человека, в том числе шесть детей, оказавшихся в дорожном заторе.

"КТЖ был организован дополнительный вагон, где разместились все граждане и продолжили свой путь. Одна из задач полиции – это обеспечение безопасности граждан. В этой связи принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности на автодорогах региона", – заявили в ДП Павлодарской области.

Отмечается, что сотрудники полиции круглосуточно контролируют дорожную обстановку, оказывают помощь участникам движения и проводят сопровождение автотранспорта.

Полиция настоятельно рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок в период неблагоприятных погодных условий, строго соблюдать ПДД, в том числе установленный скоростной режим и дистанцию, а также учитывать сложную метеообстановку при планировании маршрута. В случае возникновения экстренных ситуаций следует незамедлительно обращаться за помощью по телефонам 112 и 102.

Ранее сообщалось, ждать ли казахстанцам красивый снегопад на Новый год.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
