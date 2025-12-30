#Казахстан в сравнении
Общество

Ждать ли казахстанцам красивый снегопад на Новый год: прогноз погоды на 31 декабря

ель, игрушка, снег, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 16:27 Фото: unsplash
В предстоящую праздничную среду, 31 декабря 2025 года, с красивым снегопадом повезет практически всем жителям Казахстана. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, погода без осадков сохранится лишь на востоке республики.

"Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, днем на западе – сильный снег, на юге, днем севере страны пройдут сильные осадки. На севере, западе, в центре ожидается метель... По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Подробнее о том, какие погодные сюрпризы ждут Астану, Алматы и Шымкент с 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
