Ждать ли казахстанцам красивый снегопад на Новый год: прогноз погоды на 31 декабря

Фото: unsplash

В предстоящую праздничную среду, 31 декабря 2025 года, с красивым снегопадом повезет практически всем жителям Казахстана. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, погода без осадков сохранится лишь на востоке республики. "Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега , днем на западе – сильный снег , на юге, днем севере страны пройдут сильные осадки . На севере, западе, в центре ожидается метель ... По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра ". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Подробнее о том, какие погодные сюрпризы ждут Астану, Алматы и Шымкент с 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года, можете узнать здесь.

