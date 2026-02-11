Три километра пробежал полицейский в буран ради водителей в Павлодарской области

В Павлодарской области резко испортилась погода – пошел дождь, затем мокрый снег, что привело к гололеду. Ухудшил ситуацию сильный ветер. Чтобы избежать чрезвычайных происшествий на всех участках автодорог, в круглосуточном режиме работают сотрудники полиции, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, на трассе Павлодар – Астана старшие инспектора патрульной полиции Жаксылык Мусабаев и Темирбек Аманжол помогли вытащить из снежного заноса порядка 10 автомашин и сопроводить их в безопасное место.

Кроме того, в Актогайском районе старший госавтоинспектор Дамир Уляев при обследовании трассы заметил стоящие грузовые автомашины.

"Несколько грузовых машин стояли на обочине. Выяснилось, что водители стояли несколько часов. На улице был сильный ветер, видимость нулевая. Не раздумывая, принял решение бежать и указывать дорогу. Пробежал 3 км до ближайшей базы. После улучшения погодных условий водители продолжат путь. Главное, что все живы и здоровы", – рассказал Дамир Уляев.

Также стражи порядка обратились к гостям и жителям региона.

"Просим водителей следить за изменениями погоды, смс-рассылкой и не выезжать в случае закрытия дорог. Строго соблюдать ПДД: снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и следовать требованиям дорожных знаков. Бдительность на дороге – залог вашей безопасности и других участников движения", – сообщили полицейские.

Ранее сообщалось, что полиция сопроводила около 200 автомобилей по опасной трассе в ВКО.