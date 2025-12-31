#Казахстан в сравнении
Трем знакам зодиака звезды вернут утраченную силу

Фото: pixabay
31 декабря 2025 года для трех знаков зодиака становится моментом возвращения к себе и своим возможностям. Тригон Луны и Меркурия настраивает на глубокие размышления, которые запускают внутренние перемены и рост, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, этот аспект мягко указывает на сферы жизни, где человек сам себя ограничивал, и помогает увидеть пути освобождения.

Скорпион

Возникает ощущение, что прежние сомнения и негативные установки теряют над вами власть. Вы словно возвращаете себе веру в собственные силы. В этот день становится очевидно, почему вы сами закрывали для себя определенные двери. Осознание этих причин запускает новый способ мышления и помогает выйти за привычные рамки. Речь идет не только о мыслях, но и об изменении отношения к жизни. Теперь вы смотрите на сложности с интересом, а не с сопротивлением.

Стрелец

Конец года усиливает у вас потребность в обновлении. Прошлые подходы привели вас к текущей точке, но под влиянием тригона Луны и Меркурия, вы ясно понимаете: пришло время перемен – и откладывать их больше не хочется. Ваша природа тянется к расширению горизонтов, и сейчас важный шаг – выйти за пределы привычных представлений о себе и своих возможностях. Это день, когда стоит решиться на новый опыт, не позволяя страху диктовать условия. В новый год вы входите обновленным, доверяя тому, что перемены назрели неслучайно.

Козерог

В этот день вы осознаете, что слишком долго находились в зоне комфорта, полагаясь на уже отточенные навыки. Быть профессионалом приятно, но еще важнее – ощущение развития и новизны. Вам требуется свежий импульс, и вы готовы расширять свои горизонты без внутреннего сопротивления. Иногда достаточно легкого космического сигнала, чтобы снова почувствовать вкус к движению вперед. Энергия Меркурия подталкивает вас к росту и возвращает ощущение силы, ради которого и стоит двигаться дальше.

Ранее мы писали, что четыре знака зодиака скоро получат то, за что давно боролись.

Аксинья Титова
