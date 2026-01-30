#Казахстан в сравнении
Советы

Февраль облегчит жизнь трем знакам зодиака

Снеговик, закат, природа, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 05:30 Фото: pixabay
В феврале 2026 жизнь станет легче для трех знаков зодиака. Как обещают астрологи: в течение месяца произойдут важные перемены, которые запускают другие крупные изменения, сообщает Zakon.kz.

По словам экспертов Mixnews, февраль словно открывает дверь в новый этап: в воздухе еще ощущаются темы завершений и расставания с прошлым, но именно благодаря этому все начинает становиться на свои места.

Рыбы

Последние годы были непростыми: с 2023 года вы словно проходили проверку на прочность – больше ответственности, серьезных задач и ощущения, что нужно постоянно держать планку.

Многие Рыбы за это время неожиданно оказались в роли лидеров, стали заметнее, взрослее, сильнее - даже если сами не стремились к этому. И вот важный момент: 13 февраля энергия меняется, и становится легче не потому, что проблемы исчезают, а потому что у вас появляется больше внутреннего ресурса, уверенности и понимания, как со всем справляться.

Близнецы

Напряжение, которое копилось в профессиональной сфере, начинает уходить. То, что казалось тяжелым и бесконечным, постепенно отпускает. Месяц помогает вам расширить круг общения, укрепить связи и снова почувствовать себя на своем месте.

Многие Близнецы в последнее время ощущали себя недооцененными – словно стараетесь, а никто не замечает. В феврале эта тяжесть начинает спадать. Появляется легкость, больше радости, больше уверенности в будущем.

Дева

С 2023 года личная жизнь будто находилась под увеличительным стеклом: вы многое переосмыслили, научились выстраивать границы и перестали соглашаться на меньшее. И теперь февраль приносит важный перелом.

Астрологи обещают: впереди период, когда эмоциональные связи и доверие могут измениться очень сильно – в лучшую сторону. В жизни становится меньше тяжести, меньше напряжения, меньше старых сценариев, которые тянули назад.

Ранее астрологи назвали четыре знака зодиака, которые не умеют принимать помощь.

Аксинья Титова
