Что принесет ретроградный Плутон всем знакам зодиака

Ретроградный Плутон начался в мае и продлится до 13 октября 2025. Это время обратить внимание на глубокие внутренние перемены, которые назревают у каждого из знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Автор этих рекомендаций – AT Nunez – афро-латиноамериканский астролог и философ, проживающий в Нью-Йорке.

Плутон – планета трансформации, силы и перерождения. Когда он движется в обратном направлении (ретроградно), мы начинаем пересматривать старые сценарии, отношения, мечты и даже свою личную философию. Все, что больше не работает, будет постепенно уходить или требовать изменений.

Овен

Ретроград Плутона – повод разобраться с друзьями и прошлыми связями. Кто тебя реально поддерживает, а кто тянет вниз? Сейчас хорошее время подумать, с кем идти дальше, а кого мягко отпустить.

Телец

Плутон подталкивает тебя переосмыслить цели, карьеру и то, что ты строишь в этой жизни. Важно понять: ты идешь туда, куда действительно хочешь?

Близнецы

Время прокачивать мышление, знания и веру в себя. Ты можешь поймать настоящие инсайты, если углубишься в изучение чего-то нового.

Рак

Старые эмоции, страхи и привязанности могут снова всплыть. Но не для того, чтобы тебя мучить, а чтобы ты наконец это отпустил. Сейчас ты можешь стать сильнее, чем когда-либо.

Лев

Фокус – на отношениях: дружба, партнерство, любовь. Все, что не работает покажет трещины. Но ты готов к обновлению.

Дева

Ретроградный Плутон просит тебя навести порядок в повседневной жизни и понять: ты живешь в балансе или только "функционируешь"? Время перестроить рутину и заботиться о себе.

Весы

Плутон дает тебе вдохновение, энергию и возможность пересмотреть, как ты выражаешь себя в отношениях и творчестве.

Скорпион

Ты проходишь через личное перерождение. Дом, семья, корни – все требует переосмысления.

Стрелец

Время говорить! Пиши, делись, выражайся. Плутон помогает тебе найти свой голос и больше не бояться быть собой.

Козерог

Теперь, когда Плутон вышел из твоего знака, пришло время навести порядок в финансах и самоценности.

Водолей

Плутон в твоем знаке – это личный апгрейд. Но сейчас он ретрограден, и это значит: шаг назад, чтобы сделать рывок вперед. Ты реально меняешься – не бойся быть новым собой.

Рыбы

Плутон просит тебя замедлиться и обратить внимание внутрь. Твоя сила – в интуиции, но ты часто ставишь других выше себя.

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