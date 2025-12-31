Подборка: что можно и нельзя дарить на этот Новый год

Каждый человек, который хочет сделать приятно своим близким людям и порадовать родных, думает, что подарить им на Новый год, сообщает Zakon.kz.

Эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini объяснила, что нельзя дарить на Новый год Красного Огненного Коня, чтобы "не разозлить символ года".

По словам эксперта, есть категория подарков, которые нельзя дарить на любые праздники – это колючие предметы или те, которыми можно что-то резать. Речь идет, в частности, о столовых наборах, в которых есть вилки и ножи, наборы для шитья с иглами и ножницами.

или те, которыми можно что-то резать. Речь идет, в частности, о столовых наборах, в которых есть вилки и ножи, наборы для шитья с иглами и ножницами. Не стоит дарить даже сувенирные ножи или сабли . А еще плохой подарок – броши . Эти все предметы ни в коем случае нельзя дарить, потому что они символизируют прерывание связи, "колючие" слова.

. А еще плохой подарок – . Эти все предметы ни в коем случае нельзя дарить, потому что они символизируют прерывание связи, слова. Также не нужно дарить зеркало . Это такой довольно интимный подарок, и человек должен сам себе покупать зеркало, чтобы оно имело чистую энергетику.

. Это такой довольно интимный подарок, и человек должен сам себе покупать зеркало, чтобы оно имело чистую энергетику. Нельзя дарить то, что сдерживает, к чему-то привязывает, в частности, к дому, несет энергетику земли и вообще то, что мешает человеку двигаться дальше. Например, речь идет о таких вещах: галстуки, браслеты, кастрюли, вазоны, большие статуэтки.

Специалист добавила, что нельзя дарить на Новый год часы , поскольку это такая вещь, которая ограничивает время, "запихивает его в рамки".

, поскольку это такая вещь, которая ограничивает время, Не надо дарить то, что подчеркивает теневую сторону Огненной Лошади – агрессивность.

Стихия символа следующего года – огонь, поэтому можно презентовать то, что будет светить, дарить свое тепло. Очень хороший подарок на Новый год 2026 – набор свечей. Еще можно подарить небольшой светильник или какие-то вещи, необходимые для камина. Можно дарить средства для волос, поскольку лошади славятся своей пышной гривой.

Ранее мы писали о том, что приготовить на Новый год 2026: эти блюда принесут удачу в год Лошади.