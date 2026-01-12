"Мы по одну сторону": новый начальник ДП Алматы сделал первое обращение

Новый начальник Департамента полиции (ДП) Алматы Айдын Кабдулдинов сегодня, 12 января 2026 года, высказался о своем назначении и сделал первое обращение, сообщает Zakon.kz.

Новый глава полиции южной столицы отметил, что Алматы для него – не новая точка на карте.

"Это город, в котором я формировался как офицер и руководитель, город, с которым связана важная часть моей службы. Я приступил к работе в должности начальника Департамента полиции Алматы. Возвращаюсь в мегаполис, который всегда отличался своей открытостью, активной гражданской позицией и умением прямо говорить о том, что волнует. Алматинцы – люди неравнодушные, требовательные и при этом очень отзывчивые. Именно с таким обществом и нужно строить честную и прозрачную работу", – подчеркнул Айдын Кабдулдинов.

Он поблагодарил предыдущего руководителя и весь личный состав ДП Алматы за проделанную работу.

"Многие результаты в обеспечении правопорядка сегодня – это итог их системной и ответственной службы. Моя задача – сохранить лучшее и усиливать то, что уже дает эффект". Айдын Кабдулдинов

Он напомнил, что сегодня в стране реализуется принцип "Закон и порядок", обозначенный главой государства.

"Для органов внутренних дел это не просто лозунг, а конкретный ориентир в ежедневной работе. Акцент делается не только на реагировании, но прежде всего на предупреждении правонарушений, работе с людьми, с дворами, школами, семьями, улицами". Айдын Кабдулдинов

Он уверен, что безопасность невозможна без диалога.

"Полиция, горожане, журналисты, общественность – мы по одну сторону, когда речь идет о спокойствии и доверии. Открыт к взаимодействию, к конструктивной критике и совместной работе. Рассчитываю на честный разговор и реальное партнерство – ради Алматы и его жителей". Айдын Кабдулдинов

9 января 2026 года новым начальником Департамента полиции Алматы стал Айдын Кабдулдинов. На этом посту он сменил Арыстангани Заппарова, которого назначили начальником ДП Туркестанской области.