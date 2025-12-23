#Казахстан в сравнении
Советы

Бывает ли Новый год без похмелья и переедания

еда, готовка, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 12:11 Фото: pixabay
Новый 2026 год не за горами, и каждая хозяйка думает о праздничном меню. Диетолог и эндокринолог Анастасия Подхватилина рассказала, как сделать стол не только красивым и вкусным, но и полезным, сообщает Zakon.kz.

Главное – не нарушать привычный режим.

Не стоит голодать весь день, чтобы за ужином "наесться за двоих". Планируйте ужин в привычное время: салат и горячее до 21:00, а в полночь – легкие закуски и фрукты.

Алкоголь и сладкие напитки – лучше ограничить.

Вместо этого можно приготовить домашний лимонад на основе фруктовых соков, цитрусов и трав (мята, базилик, тархун) или охлажденный зеленый чай со льдом.

Больше овощей и легких салатов.

Классическое оливье можно оставить, но в умеренном количестве – около 100 г на человека. Добавьте свежие овощи, зелень, салатные листья с легкой заправкой или салаты с зеленой спаржей для изысканного акцента.

Выбираем основное блюдо правильно.

После полуночи отдайте предпочтение морской рыбе или морепродуктам: палтус, лосось, треска. Для любителей мяса – кролик или птица. Также, как сказано в публикации "АиФ", избегайте жирной свинины.

Фрукты на десерт.

Мандарины, манго, ананасы, груши и яблоки подойдут всем, не портятся и легко сохраняются до следующего дня.

Не сидите весь вечер за столом.

Танцуйте, гуляйте на свежем воздухе, катайтесь на коньках – активность помогает переварить еду и добавляет праздничного настроения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 12:11
Секреты идеального стола на Новый год

Также мы уже рассказывали, как каждому знаку зодиака встретить Новый год, чтобы 2026-й прошел идеально.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
