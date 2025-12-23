Бывает ли Новый год без похмелья и переедания
Главное – не нарушать привычный режим.
Не стоит голодать весь день, чтобы за ужином "наесться за двоих". Планируйте ужин в привычное время: салат и горячее до 21:00, а в полночь – легкие закуски и фрукты.
Алкоголь и сладкие напитки – лучше ограничить.
Вместо этого можно приготовить домашний лимонад на основе фруктовых соков, цитрусов и трав (мята, базилик, тархун) или охлажденный зеленый чай со льдом.
Больше овощей и легких салатов.
Классическое оливье можно оставить, но в умеренном количестве – около 100 г на человека. Добавьте свежие овощи, зелень, салатные листья с легкой заправкой или салаты с зеленой спаржей для изысканного акцента.
Выбираем основное блюдо правильно.
После полуночи отдайте предпочтение морской рыбе или морепродуктам: палтус, лосось, треска. Для любителей мяса – кролик или птица. Также, как сказано в публикации "АиФ", избегайте жирной свинины.
Фрукты на десерт.
Мандарины, манго, ананасы, груши и яблоки подойдут всем, не портятся и легко сохраняются до следующего дня.
Не сидите весь вечер за столом.
Танцуйте, гуляйте на свежем воздухе, катайтесь на коньках – активность помогает переварить еду и добавляет праздничного настроения.
Материал по теме
Также мы уже рассказывали, как каждому знаку зодиака встретить Новый год, чтобы 2026-й прошел идеально.