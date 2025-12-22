Как каждому знаку зодиака встретить Новый год, чтобы 2026-й прошел идеально

Каждому знаку зодиака звезды советуют свой способ встречи Нового года. Астролог и практикующий психолог Анна Гусева дала рекомендации для всех представителей зодиакального круга, как провести главную ночь года, чтобы весь 2026-й прошел по наилучшему сценарию сообщает Zakon.kz.

Овен

Представители этого огненного знака не созданы для тихих посиделок за праздничным столом.

"Ваша тема года – стратегический старт. Встречайте Новый год в движении: на горнолыжном курорте, в походе или на энергичной вечеринке с танцами. Ваша задача – загадать не просто желание, а сформулировать четкий план на первый квартал 2026-го", – рассказала Анна Гусева Life.ru.

Овнам по гороскопу нужна активность и драйв, поэтому статичный ужин в ресторане точно не их вариант. Зато катание на лыжах под звездами или танцевальная вечеринка с друзьями зарядят энергией на весь год. Главное правило для Овнов – избегать спонтанных решений после полуночи, какими бы заманчивыми они ни казались. Пусть первый тост будет за новые проекты и лидерство, а идеальный цвет наряда – алый, как истинный цвет победителей.

Лев

Львам категорически противопоказана скромность в новогоднюю ночь. Год требует от них не просто праздника, а настоящего события, где они окажутся в центре внимания. Организовать вечеринку самим или стать душой компании – вот их стихия. Яркий наряд, обязательная фотосессия, тосты перед всей компанией – все это должно быть в программе. Львам стоит загадать желание, связанное с признанием, творческим прорывом или любовью, которая будет похожа на восхищение. Но есть одна тонкость: главное в эту ночь – проявить щедрость и научиться делиться вниманием с другими, чтобы не скатиться в эгоцентризм. Представители этого знака умеют создавать праздник, и Новый год – их звездный час.

Стрелец

Встречать Новый год дома, в привычной обстановке? Для Стрельца это худший сценарий!

"Ваш вариант – новая страна, город, поход или хотя бы вечеринка в стиле другой культуры. Ищите новые впечатления и знакомства. Загадайте желание, связанное с путешествием, высшим образованием или расширением горизонтов", – советует астролог.

Стрельцы жаждут приключений и свободы, поэтому идеальным вариантом станет поездка в незнакомое место, или хотя бы вечеринка с экзотической тематикой. Главное для них – избегать излишних обещаний в новогоднюю ночь, потому что год потребует от Стрельцов не только энтузиазма, но и ответственности. Первый тост должен быть за свободу и новые открытия, а настроение – авантюрное и оптимистичное.

Телец

Тельцам нужна атмосфера комфорта и эстетики, без которой праздник просто не состоится. Встречать Новый год они должны в красивом месте: в ресторане с изысканной кухней или в украшенном собственном доме в кругу самых близких людей. Главное для Тельцов – тактильные удовольствия: вкусная еда, мягкий плед, приятная музыка создают ту самую магию праздника.

Загадывать желание стоит, связанное с финансовой стабильностью и новым уровнем жизненного комфорта. Тельцы ценят красоту и качество во всем, поэтому сервировка стола, интерьер и даже качество бокалов имеют значение. Первый тост должен быть за благополучие – материальное и душевное.

Дева

Носителям знака зодиака Дева астролог рекомендует провести канун Нового года совершенно особенным образом – с пользой для души и тела. Лучше навести идеальный порядок дома, разобрать гардероб, составить планы и списки целей на предстоящий год.

"Встречать можно в спокойной, даже аскетичной обстановке, возможно на природе. Загадайте желание, связанное со здоровьем, улучшением навыков или оптимизацией жизни. Избегайте хаотичных вечеринок – утро 1 января должно начаться бодро и по плану", – объясняет Гусева.

Девы не любят беспорядок ни в пространстве, ни в мыслях, поэтому шумные застолья с незнакомыми людьми точно не их история. Зато спокойная прогулка на природе или уютный вечер с близкими людьми зарядят их правильной энергией на весь год.

Козерог

Козероги встречают Новый год не для развлечения, а для серьезного старта новых свершений. Идеальный вариант для них – деловая вечеринка или спокойный ужин с полезными связями и перспективными знакомствами. Ровно в полночь Козерогам стоит составить список конкретных целей на год. И чем более структурированным он будет, тем лучше.

Загадывать желание нужно о карьерном росте, повышении статуса или запуске долгосрочного проекта.

Козероги могут надеть что-то классическое и дорогое – стиль имеет значение для этого знака. Представители Козерога знают: 2026 год станет их годом, главное – действовать структурированно и целенаправленно с самой первой ночи.

Близнецы

Близнецам будет смертельно скучно в тихой обстановке с одними и теми же людьми. Им нужны многолюдная вечеринка, корпоратив или городское мероприятие, где можно пообщаться с самыми разными людьми. Их задача в новогоднюю ночь – обмениваться идеями и контактами, знакомиться и дискутировать.

Под бой курантов Близнецам стоит загадать желание, связанное с обучением, путешествиями или новыми знакомствами, которые изменят жизнь.

Главное правило для представителей этого знака: избегать сплетен и пустых разговоров, лучше говорить о будущем и строить планы.

Идеальный наряд для Близнецов – что-то удобное, обязательно с карманами для телефона и записной книжки, ведь новые контакты нужно куда-то записывать.

Весы

Весам нужна элегантная, эстетически безупречная обстановка для встречи Нового года.

"Встречайте праздник в красивой, элегантной обстановке, в паре или в приятной компании, где царит равновесие. Ваша задача – избежать конфликтов и создать атмосферу эстетического удовольствия. Идеально отправиться в путешествие в романтический город", – рекомендует астролог.

Весы по гороскопу не выносят дисгармонии и напряжения, поэтому шумные скандальные вечеринки точно не для них. Зато романтический ужин в красивом ресторане или поездка в изящный европейский город станут идеальным вариантом.

Загадывать желание стоит о любви, новых творческих коллаборациях или мире в важных отношениях. Первый тост должен быть за гармонию и красоту во всех ее проявлениях.

Водолей

Водолеям противопоказана рутина, даже в праздничном меню и программе вечера. Встречать праздник они должны нестандартно: на тематической вечеринке, с друзьями-единомышленниками, занимаясь волонтерством или на технологичном мероприятии с инновационным уклоном. Задача Водолеев будет обсуждать идеи будущего, строить планы и мечтать о том, как изменить мир.

Загадывать желание стоит, связанное с высокими технологиями, социальными изменениями или собственным уникальным проектом, который никто до них не реализовывал. Водолеи – это люди будущего, и их Новый год должен быть наполнен прогрессивными идеями. Первый тост – за дружбу и прогресс, за тех, кто думает не как все.

Рак

Ракам нужна камерная обстановка с самыми близкими людьми. Встречать Новый год они должны в кругу семьи или преданных друзей, которые стали семьей. Создать душевную атмосферу с традиционными блюдами, домашним уютом и теплыми воспоминаниями – вот их задача.

Особый ритуал для Раков: написать на бумажке все, от чего хочется избавиться: обиды, тревоги, страхи – и сжечь ее до полуночи. Это символический жест освобождения от прошлого.

Загадывать желание стоит о мире в душе, семейном счастье или создании уютного гнездышка. Для Раков по гороскопу важна не роскошь праздника, а его эмоциональная наполненность. Первый тост должен быть за близких людей, которые составляют основу их жизни.

Скорпион

Скорпионам не подходит поверхностный праздник с дежурными поздравлениями и банальными пожеланиями.

"Встречайте Новый год в месте силы – у воды, в горах или в интимной обстановке с самым близким человеком. Проведите ритуал прощения и отпускания старого. Загадайте одно, но очень глубокое и страстное желание, связанное с перерождением, крупной финансовой целью или абсолютным доверием в отношениях", – советует Анна Гусева.

Скорпиону нужна глубина и искренность в эту ночь. Они должны провести ритуал трансформации, отпустить все, что мешало им в прошлом году, и загадать по-настоящему важное желание. Искренность и честность перед собой в новогоднюю ночь принесут Скорпионам невероятную силу на весь предстоящий год.

Рыбы

Рыбам нужна сказочная атмосфера, наполненная волшебством и красотой. Мягкий свет свечей, приятная музыка, возможно, морское побережье или уютный коттедж в лесу – такая обстановка идеальна для представителей этого водного знака. Встречать Новый год они должны в кругу самых понимающих и творческих людей, которые разделяют их тонкое восприятие мира.

Особый ритуал для Рыб – загадать желание под самую красивую, мелодичную новогоднюю песню, которая трогает душу. Пусть это желание будет связано с творчеством, духовным поиском, исцелением или всеобъемлющей любовью. Рыбам важно довериться интуиции в эту волшебную ночь – она точно не подведет и покажет правильный путь в новом году.

Новый год – это не просто повод надеть красивое платье и выпить шампанского. Это настоящий космический портал, через который мы входим в новую реальность. И если встретить его в соответствии со своей астрологической природой, весь 2026 год пройдет в гармонии с собой и Вселенной.

А как провести последнюю неделю 2025-го, мы рассказывали здесь.