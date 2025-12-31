Год Лошади наступает: стоит ли отказываться от конины на Новый год

Наступает год Лошади. В казнете шутят и спорят: можно ли подавать конину в новогоднюю ночь или лучше не искушать судьбу, сообщает Zakon.kz.

Влияет ли меню на новогоднем столе на удачу и где проходит грань между традицией и суеверием, рассказала астропсихолог Виктория Ли.



"Год Лошади по китайской астрологии наступит только 17 февраля. Поэтому бешбармак за новогодним столом – это окей, это традиция. Но если человек верит, что "ага, год Лошади, если я зарежу лошадь, мне потом лошадь не принесет удачу", то лучше не стоит. Все дается вам по вере. Год Свиньи – вы думаете, меньше едят свинину? Ну, конечно, нет. Это совершенно другое. Это люди уже больше переиначивают и приводят это к бытовым вещам", – рассказала она 24.kz.

Впрочем, большинство казахстанцев относятся к таким приметам спокойно и составляют праздничное меню без лишних раздумий.

Мнение казахстанцев:

– Обязательно будет бешбармак, и готовим его раз в месяц. Сварим, как положено, со всеми вкусностями, запчастями конины, без всяких суеверий.

– Для меня не принципиально, чтобы был бешбармак. Мы готовим манты, бефстроганов, мясо по-французски, допустим. Я не верю, что в год Лошади… Кто-то это придерживается, наверное, кто-то – нет.

– Как же Новый год без бешбармака? Я люблю лошадей – они такие красивые, но они такие вкусные. Я вообще не суеверная, ну просто так, как говорится – не будем готовить из конины. Приготовим бешбармак из утки – очень вкусно.

– То, что год Лошади, мы, ну, не то будет, если мы из окорочка приготовим. Нам по-любому нужно мясо – конина обязательно.

Но вне зависимости от веры в приметы новогодний стол почти всегда становится испытанием – не на удачу, а на выносливость желудка. Особенно когда в центре внимания сытные и жирные блюда.

"Чтобы не случилось переедания, во-первых, в течение дня 31 декабря нельзя пропускать основные приемы пищи. Завтрак, обед, ужин должны быть регулярными. И тогда чувство интенсивного голода не возникнет. В целом на столе должны быть не только салаты с майонезом и жирные закуски. Помимо этого должна быть базовая еда – овощи, фрукты, ягоды, нарезка. Даже хлеб должен быть. Когда мы собираем тарелку, всего накладывается по чуть-чуть – даже если это наш любимый беш. И тогда без вреда здоровью мы можем наесться и не переедать", – советует диетолог Диана Базарова.

Врачи предупреждают: избыток жирной пищи приводит к тяжести и проблемам с пищеварением. В новогоднюю ночь важно соблюдать меру и баланс – даже если на столе всеми любимый ет.

