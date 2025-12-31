Врач назвал точные сроки, когда праздничные салаты становятся вредными

Заправленные майонезом салаты оливье и селедку под шубой можно хранить в холодильнике не больше 12-18 часов, а на столе держать не дольше 6 часов, так как в них может начаться размножение сальмонеллы и стафилококка, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

"Максимальный срок хранения в холодильнике при температуре +2...+4°C – 12-18 часов. Поэтому не заправляйте весь салат сразу. С оливье это легко, а "шубы" просто нужно меньше готовить. Отварные картофель и морковь, мясо или колбаса в смеси могут храниться в герметичном контейнере в холодильнике до 1,5-2 суток. Открытую банку зеленого горошка хранить отдельно не более суток", – сказал ТАСС Вялов.

Врач отметил, что майонез является средой для размножения бактерий, в том числе сальмонеллы и стафилококка, а овощи и зелень могут быть источником листерий и кишечной палочки.

"На столе такие салаты портятся за 4-6 часов", – добавил он.

Кроме того, эксперт рекомендует не смешивать горячие и холодные ингредиенты при готовке салатов.

По словам Вялова, лучше готовить салаты в небольшом количестве, чтобы съесть за один-два приема.

"Заправляйте только ту порцию, которую планируете подать. Основную массу салата держите без заправки в холодильнике. При любых сомнениях в свежести – выбрасывайте без сожаления. Пищевые отравления в праздники – худшее завершение застолья", – добавил Вялов.

