#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.57
591.68
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.57
591.68
6.42
Советы

Врач назвал точные сроки, когда праздничные салаты становятся вредными

Салат оливье , фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 14:38 Фото: freepik
Заправленные майонезом салаты оливье и селедку под шубой можно хранить в холодильнике не больше 12-18 часов, а на столе держать не дольше 6 часов, так как в них может начаться размножение сальмонеллы и стафилококка, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

"Максимальный срок хранения в холодильнике при температуре +2...+4°C – 12-18 часов. Поэтому не заправляйте весь салат сразу. С оливье это легко, а "шубы" просто нужно меньше готовить. Отварные картофель и морковь, мясо или колбаса в смеси могут храниться в герметичном контейнере в холодильнике до 1,5-2 суток. Открытую банку зеленого горошка хранить отдельно не более суток", – сказал ТАСС Вялов.

Врач отметил, что майонез является средой для размножения бактерий, в том числе сальмонеллы и стафилококка, а овощи и зелень могут быть источником листерий и кишечной палочки.

"На столе такие салаты портятся за 4-6 часов", – добавил он.

Кроме того, эксперт рекомендует не смешивать горячие и холодные ингредиенты при готовке салатов.

По словам Вялова, лучше готовить салаты в небольшом количестве, чтобы съесть за один-два приема.

"Заправляйте только ту порцию, которую планируете подать. Основную массу салата держите без заправки в холодильнике. При любых сомнениях в свежести – выбрасывайте без сожаления. Пищевые отравления в праздники – худшее завершение застолья", – добавил Вялов.

Ранее врач-диетолог назвала продукт, который не стоит ставить на праздничный стол.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В России значительно подорожали новогодние салаты
03:10, 18 декабря 2023
В России значительно подорожали новогодние салаты
Популярный новогодний салат назвали самым опасным
12:35, 02 декабря 2024
Популярный новогодний салат назвали самым опасным
Санэпидемиологи рассказали, чем опасны салаты с майонезом и сметаной
07:01, 07 июня 2023
Санэпидемиологи рассказали, чем опасны салаты с майонезом и сметаной
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: