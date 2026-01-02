#Казахстан в сравнении
Известны знаки зодиака, которые скоро получат важное послание от Вселенной

Человек в шапочке из фольги, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 08:20 Фото: pexels
2026 год для четырех знаков зодиака начинается не с шума, а с ясности: январь приносит насыщенную астрологическую картину, где активные и ретроградные влияния заставляют внимательнее отнестись к собственным решениям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астрологи прогнозируют, что 2 января станет днем расстановки приоритетов. Начало года задает серьезный, но вдохновляющий тон.

Телец

Послание Вселенной звучит просто: стабильность и рост невозможны без регулярных усилий. Комфорт – это приятно, но сейчас он больше не может быть ведущим ориентиром. Вы ясно чувствуете момент, когда пора выходить из привычного режима.

Это осознание не давит, а, наоборот, придает уверенность. Вы понимаете, с чего начать и в каком направлении двигаться. Новый год вы встречаете с ощущением внутренней опоры и готовности действовать.

Близнецы

Для Близнецов этот транзит напрямую затрагивает тему выбора. В первый день года становится ясно: ситуация, которую вы долго откладывали, больше не может оставаться в подвешенном состоянии.

Вселенная подталкивает вас к решению – не импульсивному, а продуманному и взвешенному. Меркурий в Козероге помогает отказаться от разбрасывания внимания и сосредоточиться на варианте, который имеет перспективу и смысл на дистанции.

Весы

Послание Вселенной касается границ и уважения к себе. Разговор или ситуация этого дня заставляют вас задуматься, почему вы продолжали соглашаться на меньшее, чем заслуживаете. Это не болезненно, а отрезвляюще.

Вы воспринимаете этот день как старт новой позиции – более зрелой и устойчивой. В новый год вы входите с готовностью отстаивать свои интересы спокойно, без конфликта, но и без уступок себе.

Рыбы

Для Рыб Меркурий в Козероге несет послание о направлении и опоре. Вы понимаете: одного вдохновения недостаточно, чтобы мечта жила и развивалась.

Вселенная подсказывает, что пришло время перевести идеи в практическую плоскость. Это может означать просьбу о помощи или поддержку извне – то, чего вы раньше избегали. Вы чувствуете, что структура не ограничивает вас, а, наоборот, помогает сохранить фокус.

Ранее были названы представители знаков зодиака, которых деньги находят сами.

Аксинья Титова
