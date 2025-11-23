День, который многое прояснит: гороскоп для всех знаков зодиака на воскресенье

Сегодняшний гороскоп обещает активный, насыщенный день: одни знаки получат важные возможности, другим стоит внимательнее отнестись к общению и принятию решений, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овен способен привлечь на свою сторону полезных и нужных ему людей – если только он всерьез задастся этой целью. День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное – не сидеть, сложа руки. Овен сегодня должен сам выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся его неотразимому обаянию.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня – отличный день для Тельца. Ему не грозит почувствовать себя одиноким, наоборот, окружающие будут буквально разрывать его на части. Возможно, разные люди пригласят его провести вечер в их компании, и Тельцу придется решать, кто для него интереснее. Вообще, сегодня Телец способен получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко он сможет проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность этого дня.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы сумеют задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими. Это могут быть как прямые методы давления, такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Близнецы способны исподволь дергать, чтобы получить нужный им результат. В конце концов, Близнецы получат то, к чему они стремятся, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа их вряд ли сильно обрадует.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня, если у Рака намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Рак сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Рака, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему сегодня успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня удел Льва – помогать окружающим, особенно близким. У Льва может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Лев способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Льву сегодня необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева настроена на борьбу, однако бороться ей будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ей победу. Более того, они с удовольствием пойдут за Девой, достаточно ей предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Дева сегодня будет чувствовать себя "на коне", а в роли организатора или миротворца ей просто не будет равных.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то сегодня и Весы, и их близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам и вы удивитесь тому, что вас поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня в повседневных задачах Скорпион может действовать на автопилоте – настолько ловко у него будут получаться привычные дела. А вот на общение с людьми, наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Скорпиона, заставляя его сегодня не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельца ждет много встреч – и запланированных, и внезапных, каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Стрельца способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком "плюс", но и "минус", поэтому Стрельцу необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня окружающие будут рассчитывать на поддержку Козерога, и он вполне способен им ее оказать. День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Козерогу следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: сегодня его советы будут отличаться продуманностью, Козерог способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолею следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда. Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Водолею провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Водолей окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем – принесет проблемы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Рыб. Они склонны принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет их интуиция. Вообще, сегодня Рыбы настроены скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, им не будет равных, а сердца людей они смогут читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательные Рыбы – настоящие телепаты.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

