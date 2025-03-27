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Советы

Названы два знака зодиака, которые получат заслуженную награду в конце марта

Украшения, золото, драгоценности, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 08:36 Фото: pixabay
Весна может стать самым насыщенным периодом в этом году для двух знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Скоро Овны смогут получить заслуженную выплату или премию за проделанную работу. Это будет результат кропотливой работы.

На этом подарки судьбы не закончатся. Овнам суждено сделать крупную покупку, которую раньше приходилось отложить. Появится финансовая возможность и правильный настрой для этого.

Рыбы

Рыбам Вселенная позволит получать удовольствие от жизни. Начинается череда приятных новостей и важных событий. Все, за что возьмутся Рыбы, возымеет успех. Это будет важная сделка, ремонт, знакомство, поездка.

Деньги будут приходить с легкостью. Сейчас в жизни Рыб начинается период, когда можно значительно улучшить свое финансовое положение.

Ранее были названы самые мудрые женщины по знаку зодиака.

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Аксинья Титова
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