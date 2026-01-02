#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Советы

Как сократить траты в январе, рассказал эксперт

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 16:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Январь считается одним из самых затратных месяцев в году. Причем, практически у всех. Правильное распределение бюджета позволит избежать финансовой ямы. Профессиональным опытом поделился эксперт, сообщает Zakon.kz.

Запас в 30-40% от декабрьской зарплаты спасет от нехватки денег в январе. Так считает аналитик финансового маркетплейса Алексей Лоссан, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, чтобы неожиданные траты не разорили, на январь и февраль необходимо разумно распределить декабрьскую зарплату и премию. Половину рекомендуется сразу отложить на обязательные расходы и подарки, остальное разделить между сбережениями и личными желаниями.

Лоссан также назвал способ сократить январские траты. Для этого надо заранее составить список приобретений и не отходить от него. От импульсивных покупок лучше воздержаться.

Ранее Zakon.kz писал, как не жить от зарплаты до зарплаты и научиться экономить.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Эксперты рассказали, что мешает эффективному использованию госбюджета в Казахстане
18:20, 31 марта 2023
Эксперты рассказали, что мешает эффективному использованию госбюджета в Казахстане
Эксперты рассказали, к чему может привести ужесточение кредитования в Казахстане
11:55, 15 марта 2023
Эксперты рассказали, к чему может привести ужесточение кредитования в Казахстане
Эксперт рассказала, почему люди тратят последние деньги на ненужные вещи
09:42, 01 февраля 2023
Эксперт рассказала, почему люди тратят последние деньги на ненужные вещи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: