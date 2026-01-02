Как сократить траты в январе, рассказал эксперт

Январь считается одним из самых затратных месяцев в году. Причем, практически у всех. Правильное распределение бюджета позволит избежать финансовой ямы. Профессиональным опытом поделился эксперт, сообщает Zakon.kz.

Запас в 30-40% от декабрьской зарплаты спасет от нехватки денег в январе. Так считает аналитик финансового маркетплейса Алексей Лоссан, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, чтобы неожиданные траты не разорили, на январь и февраль необходимо разумно распределить декабрьскую зарплату и премию. Половину рекомендуется сразу отложить на обязательные расходы и подарки, остальное разделить между сбережениями и личными желаниями.

Лоссан также назвал способ сократить январские траты. Для этого надо заранее составить список приобретений и не отходить от него. От импульсивных покупок лучше воздержаться.

Ранее Zakon.kz писал, как не жить от зарплаты до зарплаты и научиться экономить.