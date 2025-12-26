Как не жить от зарплаты до зарплаты и научиться экономить – советы экономиста

Казахстанцы признаются, что денег от зарплаты до зарплаты хватает не всегда. Некоторые вынуждены постоянно занимать. Экономисты уверяют: даже при невысоком доходе можно укладываться в свой бюджет. Но для этого необходимо соблюдать кое-какие правила. Лайфхаки читайте на Zakon.kz.

Ответ на вопрос: "Как прекратить жить от зарплаты до зарплаты?" – интересует многих. Почти каждый оказывался в ситуации, когда за несколько дней до получки счет опустел. Алматинец Олег Билинский не скрывает: ему часто приходится брать взаймы.

"Зарплата у меня вроде бы не самая низкая, пытаюсь даже откладывать, но получается, конечно, не всегда. А если что-то из техники ломается, снимаю деньги с депозита. Недавно я делал ремонт дома, весь депозит истратил, и только зарплата осталась на месяц. Тогда я прописал в заметках все расходы, кроме продуктов. Живу один, ем немного. В начале месяца думал, уложусь. А за три дня до зарплаты денег вообще не осталось. Пришлось занимать у друзей. Частенько бывает, что за пару дней до зарплаты немного не хватает, тогда перехватываю у родителей. Анализирую, почему не укладываюсь. Порой чаще обычного езжу на такси, иногда покупаю продукты подороже. Если честно, экономить для меня – сложно", – признался Олег.

Именно экономия позволяет не истратить все деньги до зарплаты. Удается это немногим. Грамотно экономить надо уметь, и этому можно научиться, утверждают специалисты. Мы поговорили с доктором экономических наук, профессором КазНУ Магбатом Спановым. Он рассказал нам, как добиться финансовых успехов.

"Если у вас не хватает денег, то необходимо или увеличить доходность, или сократить расходы. Что касается доходности, по возможности, конечно, можно брать дополнительную работу, подработку, которую в советское время называли халтурой. Немаловажную роль играют затраты. Есть несколько пунктов, по которым действительно можно экономить. В первую очередь, наверное, питание. Покупать продукты в таких супермаркетах, где цены немного ниже, чем, например, в магазинах у дома", – сказал эксперт.

Вместе с тем рекомендуется:

Искать продукты и вещи онлайн, чтобы не тратить деньги на дорогу до магазинов и рынков.

Пользоваться скидками на товары и услуги, купонами, бонусными программами.

Следить за распродажами и акциями. Не упустить момент помогут уведомления от маркетплейсов.

Снизить дома расход воды, электроэнергии и газа. Коммунальные платежи – одна из главных статей расходов! Могут спасти энергосберегающие лампочки и бытовая техника. Например, чайник с автоматическим отключением, кондиционер с режимом энергосбережения.

Самое необходимое – оплачивать с карт банков, которые предлагают наиболее выгодные условия по кешбэку.

Отключить ненужные подписки, закрыть абонементы.

Отказываться от спонтанных покупок.

Сразу после получения зарплаты некоторые покупают много лишнего. Шкафы заполняются вещами, а полки в ванной – новыми средствами, которыми пользуются крайне редко. Перед тем, как нажать заветную кнопку "купить" или отправиться на шопинг, подумайте, без каких приобретений можно было бы обойтись.

"На первый взгляд, надо отказаться от дополнительных гаджетов. К примеру, от новых наушников, планшета или ноутбука. Но тут вопрос в том, нужно ли оно вам для работы. Если да – отказаться, конечно, не получится. Гаджеты часто обновляются, нужно стараться пользоваться ими как можно дольше, не гнаться за последними моделями. По возможности надо покупать более качественную одежду, она меньше изнашивается. Какие-то вещи и обувь можно ремонтировать – это дешевле, чем приобретать новые. Необходимо использовать все возможности для экономии". Доктор экономических наук Магбат Спанов

Важно откладывать деньги на будущее. Финансовая подушка безопасности дает уверенность в том, что человек готов к значимым событиям и резким изменениям в жизни. Копить – не означает отказ от удовольствий. Можно понемногу собирать деньги, наслаждаясь жизнью. Главное – найти баланс между тратами и накоплениями.

"Стандартно – откладывать 10-20% от заработной платы. Целесообразно – класть деньги на депозиты, где достаточно высокие проценты, надежные банки. Здесь надо смотреть и анализировать, в каких банках есть краткосрочные депозиты, обычные. Удобен депозит, где видно, какую сумму вам начисляют ежедневно, и в любое время возможно снятие этих денег", – считает Магбат Спанов.

Материал по теме Советы по разумной и неразумной экономии

Для начала необходимо распланировать бюджет и понять, сколько сможете откладывать ежемесячно. Даже незначительные, но регулярные сбережения со временем превращаются в крупные суммы, отмечают специалисты.

Эксперты предлагают применять систему "50-30-20". То есть половину дохода тратить на основные нужды: жилье, еду, одежду и транспорт. Треть оставлять на развлечения и оставшиеся 20% откладывать.

Если часто покупаете товары на маркетплейсах, установите ограничение и не нарушайте его. В приложениях банков можно назначить лимит на покупки в интернете. Есть и другие советы, которые должны помочь рационально использовать свои активы:

Поставьте цели и расставьте приоритеты. Определите, какие траты неизбежны, а на чем можно сэкономить.

Вычислите, где можно сократить расходы.

Прежде чем что-то приобрести, спросите себя, действительно ли вам это нужно.

Перед незапланированной покупкой подождите 24 часа, обдумайте решение. Через сутки, возможно, осознаете, что легко обойдетесь без желаемого товара.

Не ходите в супермаркет голодным. Лучше идти по магазинам сытым, чтобы не совершать импульсивные покупки из-за голода.

Нельзя принимать радикальные решения, так увеличивается риск сорваться. Двигайтесь к большим целям маленькими шагами. Для начала напишите список покупок на месяц и откажитесь от такси в пользу общественного транспорта.

Жизнь от зарплаты до зарплаты – не просто дискомфорт. Это еще и перманентный стресс, который отнимает силы и мешает строить планы.

Материал по теме Как правильно просить повышения зарплаты у начальства – советы эксперта

Эксперты уверены: если умело обращаться с доходами, можно прожить на любую зарплату, даже весьма скромную, и даже увеличить свой капитал.