Январь без денег: как восстановить финансы после новогоднего разгула

"Новогоднее похмелье" для бюджета – история классическая: подарки, застолья и длинные каникулы способны пробить брешь даже в самом стабильном кармане. Как продержаться до первой зарплаты года и не залезть в долговую яму – в материале Zakon.kz.

Ревизия "закромов"

Первым делом нужно честно признаться себе: сколько денег осталось на самом деле? Как советует старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев, сначала нужно скрупулезно, по-бухгалтерски "собрать данные" обо всех остатках на дебетовых картах и проверить наличные.

"Сейчас самое время проинспектировать карманы одежды в шкафах – найти там забытую крупную купюру будет особенно радостно". Ергазы Таубаев

Также специалист рекомендует не забывать про кешбэк. За декабрьские траты наверняка накопились баллы или тенге – это реальные деньги, которые могут стать существенным подспорьем.

Считаем "день на день"

Когда сумма известна, пора составлять план. Выпишите все обязательные платежи, которые нельзя пропустить:

ЖКХ или аренда жилья;

кредиты и ипотека;

транспорт (бензин или проездной);

основные продукты питания;

важные счета (например, обучение детей).

При этом финансист предупреждает о "математической ловушке".

"Многие совершают ошибку, просто деля остаток денег на количество дней до зарплаты. Допустим, у вас осталось 40 тысяч тенге до получки через 12 дней. Кажется, что можно тратить по 3 тысячи в день. Но если через неделю вам нужно внести платежи по кредиту и по ЖКХ в 20 тысяч, то реальный дневной лимит – меньше 1,5 тысячи". Ергазы Таубаев

Отсюда совет: сначала вынесите крупные разовые платежи "за скобки", а остаток распределяйте по дням.

Режим разумной экономии

Если цифры говорят, что "доживать" придется на скромную сумму, пора включать режим оптимизации.

Ревизия подписок. Видеосервисы, музыка, доставки – если вы ими сейчас мало пользуетесь, перенесите оплату на февраль.

Видеосервисы, музыка, доставки – если вы ими сейчас мало пользуетесь, перенесите оплату на февраль. Привычки. Кофе навынос – это приятно, но теперь его лучше заменить на домашний.

Кофе навынос – это приятно, но теперь его лучше заменить на домашний. Бесплатный досуг. Вместо дорогих центров развлечений обратите внимание на городские парки, бесплатные катки во дворах и выставки в библиотеках. Радость от прогулки с близкими на свежем воздухе часто превышает эффект от похода в торговый центр.

А вот на чем экономить нельзя, так это на еде для питомцев – они за ваш бюджет не в ответе!

В долги – ни ногой!

Начинать год с новых займов – плохая примета для кошелька. Даже небольшая сумма "до зарплаты" создает психологическое давление и ощущение, что вы "не справились".

Также не стоит "расчехлять" подушку безопасности. Эти деньги отложены на экстренный случай (например, болезнь), и тратить их на текущие нужды – рискованно.

"Задайте себе вопрос: что важнее – минутный комфорт или финансовая защита в будущем?" Ергазы Таубаев

Кстати, быстрый способ пополнить бюджет – продажа ненужных вещей. Например, продайте неудачные подарки: то, что не подошло вам, может быть крайне необходимо другому.

На чем сэкономить в казахстанском городе

Для комфортной жизни в крупных городах (Алматы, Астана) в 2026 году психологическая отметка "безопасности" составляет примерно 4 000 тенге в день на человека. Если ваша цифра ниже – пора переходить в режим жесткой экономии.

Самый быстрый способ сохранить деньги в январе – отказаться от такси. В морозные дни цены в приложениях взлетают, и одна поездка может стоить как два дня питания. Пользуйтесь автобусами и метро – за две недели это сбережет вам порядка 25 000-30 000 тенге.

Пересмотрите привычки в питании. Средний чек за латте в кофейнях Астаны или Алматы сейчас составляет около 1 200-1 500 тенге. Отказ от этой привычки всего на 14 дней сэкономит вам почти 20 000 тенге, что эквивалентно 5 килограммам говядины или солидному запасу продуктов первой необходимости.

Ранее мы рассказали о том, как начать финансовую жизнь заново и обрести материальное благополучие в 2026 году.