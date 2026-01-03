Психолог рассказала, как не поругаться на новогодних каникулах со всеми родственниками

Российский психолог Елена Шпагина рассказала, как не переругаться с родственниками во время новогодних праздников. Первое, что подчеркнула специалист, напряжение и конфликты во время длинных новогодних каникул – норма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.Ru, любая интенсивная совместность, особенно после периодов относительного дефицита времени друг для друга, является серьезным испытанием для личных границ и привычных ритмов.

Чтобы сохранить отношения важно спланировать активный отдых заранее, снизить планку ожиданий от взаимодействия друг с другом, ввести в день структуру и договориться о стоп-слове в конфликте.

"Залог благополучной новогодней атмосферы отдыха – это осознанное проектирование каникул, а не пассивное пребывание в них. Первый и главный принцип – договориться о разных форматах времени. Психологически здоровый отдых состоит из трех типов времени: совместного (общие обеды, просмотр фильмов, игры), раздельного (когда каждый занимается своим хобби в отдельной комнате или выходит на личную прогулку) и парного (например, время родителей без детей или ребенка с одним из родителей). Крайне важно легализовать и прописать право каждого на личное пространство и уединение без чувства вины. Это не отдаление, а "психологическая вентиляция", которая предотвращает эффект заточения, – посоветовала психолог.

Второй критически важный момент – снижение планки ожиданий от новогоднего времяпровождения. Лучше заранее обсудить, что для каждого значит "хорошо отдохнуть". Признание права на разный отдых снимает огромный пласт напряжения.

"Парадоксально, но полная бесструктурность ("целый день ничего не делать") часто утомляет и дезориентирует больше, чем привычный график. Совместно созданный простой распорядок дня дает ощущение стабильности и предсказуемости. Четвертый аспект касается управления неизбежными конфликтами. Когда раздражение накапливается, важно переводить его с уровня личности ("ты меня не ценишь!") на уровень конкретных действий и потребностей. Вместо обвинений эффективнее использовать формулу "Я-сообщения": "Я сейчас очень устал от шума, мне нужно полчаса тишины в комнате" звучит иначе, чем "Перестаньте, наконец, орать!". Также стоит договориться о "стоп-слове" или жесте, который любая из сторон может использовать, когда чувствует, что спор переходит в ссору. Это сигнал к паузе и временному расхождению по разным углам для остывания", – заметила специалист.

