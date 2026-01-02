Избежать тяжелого похмелья поможет "правило двух стаканов"

В первые дни нового года у многих болит голова. У одних – из-за шума на вечеринках, у других – из-за злоупотребления алкоголем. Второй вариант встречается гораздо чаще первого, отмечают врачи. По их словам, есть способы предотвратить похмелье. О них сейчас узнаете благодаря Zakon.kz.

О нескольких научно подтвержденных методах, которые помогут снизить риск похмелья после застолья, нарколог с большим стажем Андрей Тюрин рассказал в интервью "Ленте.ру".

Первая рекомендация врача: за два часа до застолья съесть что-нибудь содержащее медленные углеводы и полезные жиры. Например, порцию гречки, авокадо или бутерброд с красной рыбой на цельнозерновом хлебе. Нарколог объяснил: такая пища замедлит всасывание алкоголя.

Непосредственно во время посиделок желательно придерживаться "правила двух стаканов".

"Перед каждым тостом сделайте два больших глотка чистой негазированной воды. Алкоголь – мощный диуретик. Вы должны опережать обезвоживание, которое и вызывает львиную долю утренних мук", – объяснил нарколог.

Тюрин добавил, что рекомендуется выпивать не более одной рюмки крепкого напитка или бокала вина в час. При этом важно не сочетать спиртное с газировкой или энергетиками. А чтобы не перегружать печень, доктор призвал выбирать легкие белковые закуски: нежирные сыры, запеченное мясо, морепродукты.

"Избегайте тяжелых салатов с майонезом и жирного мяса – это двойной удар по поджелудочной железе, который гарантирует не просто похмелье, а "пожар" в правом боку", – предупредил врач.

А еще он посоветовал после окончания застолья выпить 250 миллилитров воды с щепоткой морской соли и долькой лимона. Не будет лишним поставить стакан с таким раствором возле кровати, чтобы утолить им жажду после пробуждения. И вот тогда утро точно будет добрым.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

