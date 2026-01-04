#Казахстан в сравнении
Известны четыре знака зодиака, которые будут купаться в победах весь январь

Пловец, вода, апельсины, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 05:20 Фото: freepik
Астрологи обещают, что для четырех знаков зодиака январь станет особенно перспективным месяцем. В начале 2026 года они получают редкий шанс притянуть к себе удачу, влияние и ощутимые результаты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, когда новогодние огни погаснут, а праздничная суета останется позади, начнется не просто новый месяц, а период, наполненный потенциалом для роста и прорывов.

Телец

С самого начала месяца вы ощущаете внутреннее беспокойство и тягу к расширению горизонтов. Активность в вашем девятом доме побуждает выйти за привычные рамки: получить новые знания, освоить навыки или отправиться в путешествие. Для Тельца, ценящего стабильность, это может показаться непривычным, но именно здесь скрыт источник роста.

Козерог

Ваш сезон продолжается, но январь дает еще более мощный импульс для самореализации. После первых чисел месяца Солнце, Венера, Марс и Меркурий сосредотачиваются в вашем первом доме, усиливая уверенность в себе и желание отстаивать собственные ценности. Вы чувствуете внутреннюю готовность бороться за проекты, отношения и признание, которого давно заслуживаете.

Водолей

Первая половина месяца может казаться замедленной – множество процессов разворачиваются в вашем двенадцатом доме, требуя тишины, размышлений и внутренней настройки. Это период подготовки, когда важно чётко понять, чего вы действительно хотите. Ситуация резко меняется после 17 января, когда Венера входит в ваш знак, а 19 января за ней следует Солнце. Соединение Венеры с Плутоном усиливает вашу харизму и способность притягивать желаемое.

Рыбы

В январе акцент смещается на дружбу, коллективы и общие цели. Планеты в вашем одиннадцатом доме усиливают потребность в принадлежности и командной работе. Именно через союзников, коллег и сообщество вы получаете поддержку, необходимую для движения вперед. Гармоничные аспекты с Сатурном и Нептуном, которые завершают свое пребывание в вашем знаке, помогают соединить дисциплину с интуицией. Период с 15 по 20 января особенно благоприятен для укрепления связей, духовного роста и реализации долгосрочных желаний.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые скоро получат важное послание от Вселенной.

Аксинья Титова
