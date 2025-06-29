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Известный астролог назвала три знака зодиака, которые смогут разбогатеть в июле

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 14:32 Фото: Zakon.kz
Известный астролог Тамара Глоба заявила, что июль 2025 года станет для знаков зодиака сложным периодом, но некоторым он подарит шанс поймать денежную удачу, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в июле повезет не всем, главное – воспользоваться возможностями по максимуму.

Среди фаворитов второго летнего месяца Глоба назвала Близнецов. В июле, по мнению астролога, фортуна будет особенно внимательна к представителям этого знака. Они могут добиться больших успехов не только в личных отношениях, но и в карьере.

"На работе есть большая вероятность завоевать внимание руководства, получить новую должность или финансовое поощрение. Но чтобы добиться успеха, нужны только инициативность и трудолюбие. Совет Близнецам: не оставайтесь в своей "зоне комфорта" – стремитесь к новым возможностям", – советует Глоба.

Вторыми стали Стрельцы. Для них июль станет удачным периодом для работы, связанной с интернетом и социальными сетями. Астролог рекомендует им завести блоги.

А вот Козерог, по мнению Глобы, получат в июле шанс разбогатеть через недвижимость. Также этот месяц очень удачен для покупки дома или земельного участка.

"Если ваша деятельность связана именно с этими сферами, июль откроет двери к большим финансовым возможностям. Главное – не оставаться пассивным, действовать", – говорит астролог.

Она добавляет, что для Близнецов, Стрельцов и Козерогов этот месяц станет непрерывным потоком возможностей. Но чтобы к ним прийти, нужны активность, уверенность и сила.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которым важно зарабатывать больше партнера.

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Андрей Дюсупов
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