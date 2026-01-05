#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Советы

Как определить уровень интеллекта кошки, рассказали зоологи

Домашние животные, кошки, зоологи , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 19:37 Фото: pixabay
Как утверждают эксперты, выводы об умственных способностях хвостатого можно сделать, понаблюдав как следует за его поведением и навыками, сообщает Zakon.kz.

Так, по-настоящему умные животные легко обучаются простым командам, реагируют на голос хозяина, способны к запоминанию привычек и правил семьи.

Питомцы-интеллектуалы зачастую умеют открывать межкомнатные двери и искать припрятанные лакомства, активно исследуют и анализируют пространство дома.

Вдобавок они с легкостью используют различные звуки и движения для коммуникации с человеком и получения желаемого.

Тем не менее важно помнить: способности кошки не зависят исключительно от породы – одаренные питомцы встречаются повсеместно. Да и уровень развития четвероногого – еще и на совести хозяев, пишут "Белновости".

Поэтому эксперты призывают дать любимцу возможность развиваться: не жалеть времени и денег на игры, которые помогут в полной мере раскрыть способности животного.

Но большинство "кошатников" сходятся во мнении: лишь бы обожаемый "мурзик" был здоров и провел как можно больше времени с хозяином. Кстати, пока рекорд долгожительства принадлежит Флосси, недавно отметившей свой юбилей. Сколько лет исполнилось старейшей кошке в мире, читайте здесь.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
