"Лысые сородичи и прислуга": как кошки видят нас и мир вокруг
Кошки и иерархия
"Кошка гуляет сама по себе", – говорит Татьяна.
В отличие от собак, у кошек нет понятия "вожака". Люди для них – члены группы, которых они воспринимают как "больших лысых кошек". Иногда кошки видят нас и как "прислугу", если владелец выполняет все их прихоти. Но при правильном подходе кошек можно дрессировать.
Эмоции кошек
Кошки испытывают радость, страх, грусть и удивление, но не такие сложные эмоции, как ревность или обида. То, что хозяева воспринимают как "ревность", на самом деле – защита ресурсов. Если кот игнорирует вас после наказания, это не обида, а сигнал примирения.
Ночные игры и "воображаемые друзья"
Кошки сумеречные животные – активны вечером и на рассвете. Если они весь день одни, могут компенсировать скуку ночными играми. Котята иногда играют с "воображаемыми друзьями" или реагируют на звуки и движения, которые мы не замечаем.
Выбор домиков и лежанок
Кошкам важно укрытие с запасным выходом и обзором территории, устойчивые поверхности и твердое дно. Красивые домики не всегда удобны питомцу.
Кошачья мята
Мята расслабляет или возбуждает кошку на 10 минут. Главное – использовать ее аккуратно; агрессивные кошки могут реагировать негативно.
Сложные случаи
Часто нежелательное поведение связано с болезнями, которые сложно диагностировать. Специалист вспоминала в разговоре с UFA1.ru случаи, когда агрессия исчезала только после лечения серьезных заболеваний.
Материал по теме
Немного ранее зоологи поделились секретом, как определить уровень интеллекта кошки.