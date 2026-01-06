#Казахстан в сравнении
Советы

"Лысые сородичи и прислуга": как кошки видят нас и мир вокруг

кот, британец, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 13:23 Фото: Zakon.kz
Зоопсихолог Татьяна Куликова объяснила, как понимают мир кошки и чем могут помочь специалисты по их поведению, сообщает Zakon.kz.

Кошки и иерархия

"Кошка гуляет сама по себе", – говорит Татьяна.

В отличие от собак, у кошек нет понятия "вожака". Люди для них – члены группы, которых они воспринимают как "больших лысых кошек". Иногда кошки видят нас и как "прислугу", если владелец выполняет все их прихоти. Но при правильном подходе кошек можно дрессировать.

Эмоции кошек

Кошки испытывают радость, страх, грусть и удивление, но не такие сложные эмоции, как ревность или обида. То, что хозяева воспринимают как "ревность", на самом деле – защита ресурсов. Если кот игнорирует вас после наказания, это не обида, а сигнал примирения.

Ночные игры и "воображаемые друзья"

Кошки сумеречные животные – активны вечером и на рассвете. Если они весь день одни, могут компенсировать скуку ночными играми. Котята иногда играют с "воображаемыми друзьями" или реагируют на звуки и движения, которые мы не замечаем.

Выбор домиков и лежанок

Кошкам важно укрытие с запасным выходом и обзором территории, устойчивые поверхности и твердое дно. Красивые домики не всегда удобны питомцу.

Кошачья мята

Мята расслабляет или возбуждает кошку на 10 минут. Главное – использовать ее аккуратно; агрессивные кошки могут реагировать негативно.

Сложные случаи

Часто нежелательное поведение связано с болезнями, которые сложно диагностировать. Специалист вспоминала в разговоре с UFA1.ru случаи, когда агрессия исчезала только после лечения серьезных заболеваний.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 13:23
Старейшая в мире кошка отметила юбилей: сколько ей исполнилось

Немного ранее зоологи поделились секретом, как определить уровень интеллекта кошки.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
