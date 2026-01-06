#Казахстан в сравнении
Известны три знака зодиака, к которым деньги скоро хлынут рекой

С 6 января для трех знаков зодиака открывается новый этап, связанный с ростом, возможностями и материальным благополучием. Убывающая Луна помогает сохранять внутреннюю собранность, необходимую для взвешенных решений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, в это время усиливается ясность сознания, а энергия Льва подчеркивает уверенность в себе, лидерские качества и творческую силу.

Козерог

В этот период вы получаете заслуженное признание со стороны окружающих, и это подтверждает: доверие к собственной интуиции действительно оправдывает себя. Вы умеете безошибочно видеть перспективу и чувствовать, где скрыт потенциал, именно поэтому сейчас выходите на дорогу процветания. Как только вы принимаете масштаб своей значимости, горизонты расширяются, а изобилие начинает приходить легко и естественно.

Водолей

Ваша деятельность притягивает тех, кто способен поддержать и усилить ваши идеи. Делясь своим видением и не скрывая собственных идей, вы притягиваете нужные связи под влиянием энергии Льва. Эра изобилия побуждает вас придерживаться выбранного курса и доверять своему нестандартному подходу. Процветание приходит через партнерство, открытость и взаимное доверие.

Рыбы

Все, во что вы вкладывали силы, начинает складываться в нечто по-настоящему ценное. Ничто не было напрасным. Вы научились грамотно распределять время и энергию, и теперь это умение приносит реальные плоды. Вы больше не действуете импульсивно и не торопите события. Сохраняйте внутреннее спокойствие и продолжайте двигаться вперед: вы движетесь в верном направлении, и все обязательно сложится.

Ранее стали известны четыре знака зодиака, которые будут купаться в победах весь январь.

Аксинья Титова
