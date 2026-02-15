#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Советы

Известны знаки зодиака, которые наконец-то вырвутся из финансовой нищеты

Бездомный, табличка, милостыня, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 08:13 Фото: pexels
Финансовый кризис для трех знаков зодиака закончится в феврале 2026 года. Во время убывающей Луны в Козероге мы можем ожидать финансового освобождения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, некоторые астрологические знаки, наконец, избавятся от факторов, которые их истощают. Вы сможете продумать стратегию долгосрочного финансового успеха.

Телец

Вам предстоит провести некоторую финансовую "чистку". Во время убывающей Луны в Козероге вы будете выяснять, что работает, а что просто истощает ваши средства. Вы не против приложить дополнительные усилия, если это поможет вам сэкономить деньги, и вы прекрасно понимаете, что накопление богатства требует времени. Доверьтесь своему внутреннему банкиру. Вы на правильном пути к богатству.

Дева

Вы всегда мечтали о большом богатстве, но только сейчас понимаете, что вам ничто не мешает его обрести. Оно уже доступно вам. Благодаря ряду стратегических шагов, предпринятых вами совместно с партнером или членом семьи, перед вами открываются двери к финансовым возможностям. Долгосрочные планы теперь могут воплотиться в жизнь.

Козерог

В вашем мире для создания богатства требуется лишь внимание и терпение. Вы сделали все правильно, и теперь начинаете видеть ощутимые результаты. Убывающая Луна в вашем знаке вдохновляет и вселяет уверенность. Для достижения ваших целей необходимы интеллект и дисциплина, поэтому похвалите себя, Козерог. Вы этого заслуживаете.

Ранее были названы три знака зодиака, которые будут "выживать" в Ретроградный Меркурий.

Аксинья Титова
