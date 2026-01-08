#Казахстан в сравнении
Советы

Три знака зодиака надолго распрощаются с "черной полосой" в жизни

Вода, море, утопающий, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 08:55 Фото: pexels
Начиная с 8 января у трех знаков зодиака появится ощущение, что жизнь постепенно выравнивается. Этот астрологический период восстановит внутреннюю опору и доверие к собственным действиям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, замедление оказывается необходимым этапом: только пройдя его, можно с уверенностью возвращаться к тому, что действительно важно и интересно.

Рак

Вы долго внутренне готовились к событию, которое, возможно, так и не случится. В воображении оно приобрело пугающие формы, а тревога возникала будто без четкого объяснения. Постепенно приходит понимание: поддержка рядом, и для того чтобы почувствовать ее, достаточно признать сам факт ее существования. Постоянное ожидание худшего лишь истощало вас. В этот день напряжение уступает место доверию, а нервная система получает долгожданную передышку.

Скорпион

Вас не покидает ощущение, что время было использовано не так. Появляется тревожная мысль, что вы могли упустить нечто важное, хотя сформулировать это "нечто" не удается. Однако ничего разрушительного не происходит, и это постепенно становится очевидно. Вы начинаете осознавать, что ваши внутренние ориентиры и разум работают точнее, чем казалось. Уверенность возвращается, и вместе с ней жизнь начинает ощущаться более устойчивой и гармоничной.

Рыбы

Неопределенность в последнее время давила на вас особенно сильно. Как только вы позволяете себе поверить, что все может сложиться благополучно, беспокойство начинает отступать. Этот период возвращает веру в собственные силы. Вы словно замечаете, что сами загоняли себя в состояние опустошенности и обесценивания. И именно сейчас наступает момент разворота: вы делаете выбор в пользу радости и надежды. С этого выбора и начинается реальное улучшение жизни.

Ранее мы писали о том, что три знака зодиака "нырнут" в самый сильный этап жизни за последние годы.

Аксинья Титова
