#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
511.26
597.61
6.32
Советы

Три знака зодиака "нырнут" в самый сильный этап жизни за последние годы

Сужчина прыгает в море, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 05:20 Фото: pexels
С 6 января для трех знаков зодиака открывается период глубинных изменений и внутреннего усиления. Ретроградный Юпитер запускает процесс пересмотра взглядов, жизненных ориентиров и личных установок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, это заставляет задуматься о том, что на самом деле является источником мотивации.

Овен

Для Овнов путь к прогрессу в этот период лежит через самоконтроль. Это может казаться непривычным, однако во время ретроградного Юпитера именно замедление становится стратегически верным решением. Оно дает возможность все переосмыслить и действовать более расчетливо. Вы осознаете, что ранее выбранная стратегия не так безупречна, как казалось раньше. Именно поэтому Вселенная предлагает вам сделать паузу и изменить план.

Скорпион

Для Скорпионов ретроградный Юпитер становится источником роста через предельную честность – прежде всего с самими собой. Вы больше не намерены цепляться за устоявшиеся, но неэффективные модели поведения. Ваш внутренний запрос – движение вперед и качественные изменения. Внутреннее облегчение станет первым сигналом того, что вы движетесь в правильном направлении.

Рыбы

Ретроградный Юпитер направит вас к переосмыслению жизненной цели и поможет восстановить связь с тем глубоким внутренним смыслом, который мог потеряться в последние годы. Настоящий прогресс начинается тогда, когда поступки соответствуют внутренним ценностям. Рыбам больше не подходит возвращение к старым привычкам. Мир изменился – и вы вместе с ним. Пришло время доверять собственным выводам и уважать свой путь.

Ранее были названы самые главные энергетические вампиры среди знаков зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Самые современные знаки зодиака назвали астрологи
00:55, 25 августа 2024
Самые современные знаки зодиака назвали астрологи
Три знака зодиака вскоре обретут настоящее счастье
08:20, 12 ноября 2025
Три знака зодиака вскоре обретут настоящее счастье
Знаки зодиака, которые до конца января ощутят негатив от ретроградных Урана, Юпитера и Марса
13:18, 18 января 2025
Знаки зодиака, которые до конца января ощутят негатив от ретроградных Урана, Юпитера и Марса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: