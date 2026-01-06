Три знака зодиака "нырнут" в самый сильный этап жизни за последние годы

С 6 января для трех знаков зодиака открывается период глубинных изменений и внутреннего усиления. Ретроградный Юпитер запускает процесс пересмотра взглядов, жизненных ориентиров и личных установок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, это заставляет задуматься о том, что на самом деле является источником мотивации.

Овен

Для Овнов путь к прогрессу в этот период лежит через самоконтроль. Это может казаться непривычным, однако во время ретроградного Юпитера именно замедление становится стратегически верным решением. Оно дает возможность все переосмыслить и действовать более расчетливо. Вы осознаете, что ранее выбранная стратегия не так безупречна, как казалось раньше. Именно поэтому Вселенная предлагает вам сделать паузу и изменить план.

Скорпион

Для Скорпионов ретроградный Юпитер становится источником роста через предельную честность – прежде всего с самими собой. Вы больше не намерены цепляться за устоявшиеся, но неэффективные модели поведения. Ваш внутренний запрос – движение вперед и качественные изменения. Внутреннее облегчение станет первым сигналом того, что вы движетесь в правильном направлении.

Рыбы

Ретроградный Юпитер направит вас к переосмыслению жизненной цели и поможет восстановить связь с тем глубоким внутренним смыслом, который мог потеряться в последние годы. Настоящий прогресс начинается тогда, когда поступки соответствуют внутренним ценностям. Рыбам больше не подходит возвращение к старым привычкам. Мир изменился – и вы вместе с ним. Пришло время доверять собственным выводам и уважать свой путь.

