#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
509.75
594.67
6.46
Советы

Известны три знака зодиака, которые скоро вздохнут с облегчением

Мужчина, телефон, ноутбук, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 05:20 Фото: pexels
Астрологи обещают, что после 14 января у трех знаков зодиака появится ощущение легкости и внутреннего равновесия. Ретроградный Юпитер ослабляет внутреннее давление, не соответствующим нашей истинной природе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, этот день помогает принять себя такими, какие вы есть, и почувствовать удивительную свободу от чужих ожиданий.

Телец

Вы осознаете, что в какой-то сфере переусердствовали и брали на себя больше, чем было необходимо. Это может касаться финансовых вопросов или личных обязанностей. Вы понимаете, что раньше считали обязательным контролировать результаты, хотя на самом деле это не требовалось. Когда вы немного отступаете, ситуация стабилизируется, и появляется чувство внутреннего равновесия.

Дева

Для Дев ретроградный Юпитер указывает на возможность упростить жизнь и снизить напряжение. Это может касаться работы или заботы о здоровье. Понимание приходит, и с ним появляется чувство передышки. Когда вы отпускаете необходимость держать все под контролем, стресс постепенно исчезает. Жизнь становится проще, если позволить себе идти более мягким и естественным ритмом.

Водолей

Ретроградный Юпитер приносит Водолеям ощущение легкости и помогает пересмотреть личные ожидания. Это понимание позволяет сфокусироваться на настоящем, а не на будущем, и ощутить силу текущего момента. Вы видите, что прогресс происходил незаметно, и теперь жизнь кажется более размеренной. Доверие к собственному темпу возвращается, вместе с ним приходит внутреннее облегчение.

Ранее сообщалось, что только три знака зодиака войдут в полосу мощного везения в ближайшие дни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Известны три знака зодиака, к которым деньги скоро хлынут рекой
08:20, 06 января 2026
Известны три знака зодиака, к которым деньги скоро хлынут рекой
Три знака зодиака "нырнут" в самый сильный этап жизни за последние годы
05:20, 06 января 2026
Три знака зодиака "нырнут" в самый сильный этап жизни за последние годы
Три знака зодиака надолго распрощаются с "черной полосой" в жизни
08:55, 08 января 2026
Три знака зодиака надолго распрощаются с "черной полосой" в жизни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: