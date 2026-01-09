Редкое соединение планет: с 10 января три знака зодиака войдут в полосу счастья

С 10 января 2026 года, согласно астрологическому прогнозу, для некоторых знаков зодиака начинается период по-настоящему светлых перемен, сообщает Zakon.kz.

Гороскоп обещает усиление ангельской энергии, которая откроет путь к удаче, любви и финансовому благополучию. Причиной называют редкое и мощное соединение Венеры и Юпитера – аспект, который традиционно связывают с ростом, изобилием и исполнением желаний. В такие моменты даже мысли и слова приобретают особую силу, а события начинают складываться удивительно легко, пишет Sterlegrad.

Особенно ощутимый энергетический импульс получат Тельцы. С выходом Сатурна из напряженной фазы для них открывается период карьерного роста и финансовой стабильности. Усилия, которые долго не приносили результата, наконец начнут окупаться. Интуиция станет надежным ориентиром, а случайные знакомства могут сыграть ключевую роль в будущем.

Для Раков этот период будет связан прежде всего с чувствами. Луна, их управитель, вступает во взаимодействие с Нептуном – планетой любви, сострадания и глубокой эмоциональной связи. Возможны признания, серьезные предложения и даже возвращение человека из прошлого, но уже в новом качестве. Старые раны начнут заживать, освобождая место для искреннего и зрелого чувства.

Весы, находящиеся под покровительством Венеры, ощутят мощный прилив вдохновения. Появится желание творить, меняться и идти вперед. Судьба предоставит шанс исправить прежние ошибки и начать новый этап – как в личной жизни, так и в профессии. Для представителей творческих профессий не исключены новости, способные вывести их на более широкий, даже международный уровень.

