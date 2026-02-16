Названы три знака, на которых обрушится череда удач в феврале

С 16 февраля 2026 года, согласно прогнозам специалистов по восточной астрологии, для некоторых знаков китайского гороскопа начинается период значительных перемен, сообщает Zakon.kz.

Эксперты отмечают, что в Год Огненной Лошади особая удача будет сопутствовать представителям трех знаков – Крысе, Змее и Тигру, пишет "Говорит Уфа".

Огненная Лошадь традиционно ассоциируется с динамикой, энергией и стремлением к переменам. Эти качества будут задавать тон всему 2026 году, однако именно три знака смогут воспользоваться открывающимися возможностями в полной мере.

Для Крысы этот период может стать временем вдохновения и появления новых источников дохода. Начало весны обещает быть продуктивным в сфере финансов и деловых контактов.

Змея получит шанс реализовать давно намеченные цели. Год может открыть перед ней новые профессиональные перспективы, а также принести важные знакомства и предложения.

Тигру, в свою очередь, прогнозируют заметные перемены как в карьере, так и в личной жизни. Период под влиянием Огненной Лошади считается благоприятным для старта собственных проектов, смены направления деятельности или даже переезда.

По мнению астрологов, именно Крыса, Змея и Тигр в 2026 году окажутся в центре благоприятных обстоятельств – при условии готовности действовать активно и прислушиваться к собственной интуиции.

Ранее стали известны главные "мастера контроля" среди знаков зодиака.

