Только три знака зодиака войдут в полосу мощного везения в ближайшие дни

Гороскоп на неделю 12 по 18 января по-настоящему благоприятен для трех знаков зодиака. Главная задача этой недели – временно отложить холодный расчет и позволить себе поверить в исполнение задуманного, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, говорите о желаемом так, будто оно уже произошло, действуйте так, словно результат – лишь вопрос времени. В ответ Вселенная обязательно сделает шаг навстречу.

Овен

Не зацикливайтесь на правилах. Сейчас от вас требуется вера в себя и готовность действовать, даже если цель кажется недостижимой. Вы научились терпению и самоконтролю, но именно на этой неделе важно вспомнить свою истинную природу. Чтобы максимально использовать текущие энергии, ориентируйтесь на внутреннее чувство направления, а не на чужие ожидания.

Телец

Это не момент для планирования или подготовки – это время конкретного шага, за который вы позже будете благодарны себе. Транзиты открывают вход в период изобилия, но для этого необходимо решиться на риск. Уран помогает отпустить лишнее и принять неожиданные возможности, а Венера усиливает способность реализовать желания, вынашиваемые годами.

Рак

Сосредоточьтесь на том, что действительно любите. В последние годы могло казаться, что любые усилия не приводят к желаемому результату, словно все замерло или исчезла способность притягивать исполнение мечт. Но этот период не был напрасным. Вы стали внимательнее относиться к тому, куда направляете свою энергию, четче осознали собственные ценности и не отказались от своих целей. Это было время внутренней настройки и понимания, что мечты стоят вложенных усилий.

Ранее стало известно, что три знака зодиака будут грести деньги "бульдозером" на следующей неделе.