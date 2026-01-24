Трем знакам зодиака пообещали непрерывную "полосу везения"

С 24 января для трех знаков зодиака наступает период ощутимого облегчения. Марс переходит в знак Водолея, а это сулит один из самых продуктивных транзитов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, мир не становится идеальным, но становится понятнее и спокойнее. Именно в этой простоте кроется особая сила.

Близнецы

Ответы приходят через диалоги и встречи с близкими по духу людьми. Именно окружение становится источником вдохновения и свежих идей. Жизнь кажется проще, потому что вы на время перестаете переживать из-за глобальных событий и внешнего шума. Иногда полезно быть в курсе, но бывают моменты, когда тишина гораздо ценнее. Сейчас – как раз такой момент. Позвольте себе отложить телефон и побыть в своем ритме.

Водолей

Задачи, которые раньше казались чрезмерно тяжелыми, теперь выполняются без напряжения. Вы четко понимаете, что нужно сделать, и действуете спокойно, без лишних эмоций. Просто делаете – и этого достаточно. Жизнь становится легче в тот момент, когда вы позволяете себе остановиться, сделать паузу и перевести дыхание. Медленный темп в этот день работает на вас. Даже самые простые радости помогают восстановить баланс и вернуть ощущение устойчивости.

Скорпион

Возможно, самым разумным шагом станет временная дистанция от кого-то из близких – друга или родственника. Не навсегда, а ровно настолько, чтобы вы смогли восстановить силы. В вашем окружении могут быть люди, которые незаметно забирают вашу энергию, и иногда лучший выход – сделать шаг назад. Вы имеете полное право на паузу. Такой подход помогает сохранить ресурсы и быстро вернуть внутреннее равновесие.

