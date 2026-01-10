#Казахстан в сравнении
Советы

Три знака зодиака будут грести деньги "бульдозером" на следующей неделе

Монеты, бульдозер, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 05:20 Фото: freepik
Астрологи составили гороскоп на неделю с 12 по 18 января. В этот период три знака зодиака оказываются в потоке финансовых возможностей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, несмотря на то, что любой успех связан с определенной долей риска, сейчас не обязательно чувствовать, что вы ставите под угрозу все сразу.

Стрелец

Наступает ваш период возможностей. В воскресенье, 18 января, происходит новолуние в Козероге. Оно приносит прилив сил и поддержку удачи. Все, что вы долго и тихо готовили, приходит время реализовать. Это не обязательно означает мгновенную прибыль, хотя такой вариант не исключен. Главное – решиться запустить проект, сделать первый шаг или согласиться на перспективное вложение.

Козерог

Позвольте себе нестандартный взгляд на деньги. Вы привыкли идти к финансовому успеху проверенными и традиционными путями, однако сейчас Вселенная предлагает рассмотреть альтернативы. С начала 2026 года в вашем знаке сосредоточено большое количество энергии, и она направлена на то, чтобы вы четко осознали свои желания и нашли в себе смелость начать действовать. Сейчас у вас достаточно внутренней опоры, чтобы поверить в себя и рискнуть – именно этого требует от вас Венера в Водолее. Эта планета управляет темами изобилия и доходов, но часто через нестандартные сценарии.

Водолей

С 2023 года Сатурн проходит по вашему сектору денег, формируя устойчивые, но не всегда быстрые результаты. Сейчас планета находится на завершающем этапе своего пути по Рыбам, а значит, все, над чем вы трудились, начинает приносить плоды. При этом вознаграждение может прийти не тем способом, на который вы рассчитывали. Важно быть внимательными и готовыми откликнуться, когда судьба предложит шанс. Сатурн способен принести финансовые бонусы, но при условии, что вы не будете цепляться за жесткий сценарий, а позволите себе следовать выбранному направлению.

Ранее сообщалось, что три знака зодиака надолго распрощаются с "черной полосой" в жизни.

Аксинья Титова
