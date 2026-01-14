Названы лучшие бесплатные способы лечения боли в спине

От боли в пояснице – одной из ведущих причин инвалидности в мире – страдают более 600 млн человек. Ученые выяснили, что наибольший эффект в борьбе с этим могут дать не дорогостоящие лекарства, а простые изменения образа жизни, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в журнале Arthritis Care & Research (AC&R), отказ от курения, повышение физической активности, улучшение сна и поддержание здоровой массы тела связаны с более низкими затратами на лечение боли в спине и меньшей зависимостью от медикаментов.

Неожиданным результатом стало и то, что женщины несут значительно большие финансовые издержки: в среднем расходы на лечение боли в пояснице у них оказались на 76% выше, чем у мужчин.

Исследование провела команда под руководством австралийского профессора Паулу Феррейры из Центра Чарльза Перкинса и Школы наук о здоровье медицинского факультета Сиднейского университета.

В течение 12 месяцев ученые отслеживали состояние участников, оценивая индекс массы тела, уровень физической активности, качество сна и статус курения, а затем сопоставляли эти показатели с личными расходами на лечение.

Каждому из четырех факторов присваивался балл от 0 до 2, а суммарная шкала составляла от 0 до 8. Анализ показал, что улучшение любого из параметров всего на один балл сопровождалось снижением расходов на лечение боли в спине в среднем на 23% .

Особенно заметный эффект был связан со сном. Участники с более качественным сном тратили меньше на визиты к врачам, физиотерапевтам и мануальным терапевтам, а также на обезболивающие препараты.

По словам профессора Феррейры, наблюдалась четкая линейная связь между более здоровыми привычками и меньшим использованием лекарств.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы писали о том, как быстрее выздороветь при простуде.