Как быстрее выздороветь при простуде
Фото: pixabay
Врач Леовигильдо Джинель Мендоса дал ряд советов, как помочь себе в домашних условиях при легкой простуде, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Infosalus, специалист также подсказал простые способы ускорить восстановление организма.
"Очень важно поддерживать водный баланс: часто пить воду и употреблять бульоны или травяные чаи", – рассказал Мендоса.
По его эксперта, необходимо хорошо проветривать помещение, избегать душной обстановки, не курить и не находиться рядом с курильщиками, поскольку табачный дым раздражает дыхательные пути и замедляет выздоровление.
Врач отметил, что достаточный отдых и отсутствие любой физической активности помогает быстрее восстановиться. Кроме того, он посоветовал отдавать предпочтение овощам, фруктам, бобовым, рыбе и яйцам.
"Промывание носа солевым раствором может помочь уменьшить заложенность носа, особенно у детей и пожилых людей", – дополнил специалист.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
