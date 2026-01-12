Как быстрее выздороветь при простуде

Врач Леовигильдо Джинель Мендоса дал ряд советов, как помочь себе в домашних условиях при легкой простуде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Infosalus, специалист также подсказал простые способы ускорить восстановление организма.

"Очень важно поддерживать водный баланс: часто пить воду и употреблять бульоны или травяные чаи", – рассказал Мендоса.

По его эксперта, необходимо хорошо проветривать помещение, избегать душной обстановки, не курить и не находиться рядом с курильщиками, поскольку табачный дым раздражает дыхательные пути и замедляет выздоровление.

Врач отметил, что достаточный отдых и отсутствие любой физической активности помогает быстрее восстановиться. Кроме того, он посоветовал отдавать предпочтение овощам, фруктам, бобовым, рыбе и яйцам.

"Промывание носа солевым раствором может помочь уменьшить заложенность носа, особенно у детей и пожилых людей", – дополнил специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

