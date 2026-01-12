#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Советы

Как быстрее выздороветь при простуде

как помочь себе при простуде, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 01:13 Фото: pixabay
Врач Леовигильдо Джинель Мендоса дал ряд советов, как помочь себе в домашних условиях при легкой простуде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Infosalus, специалист также подсказал простые способы ускорить восстановление организма.

"Очень важно поддерживать водный баланс: часто пить воду и употреблять бульоны или травяные чаи", – рассказал Мендоса.

По его эксперта, необходимо хорошо проветривать помещение, избегать душной обстановки, не курить и не находиться рядом с курильщиками, поскольку табачный дым раздражает дыхательные пути и замедляет выздоровление.

Врач отметил, что достаточный отдых и отсутствие любой физической активности помогает быстрее восстановиться. Кроме того, он посоветовал отдавать предпочтение овощам, фруктам, бобовым, рыбе и яйцам.

"Промывание носа солевым раствором может помочь уменьшить заложенность носа, особенно у детей и пожилых людей", – дополнил специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, как самостоятельно вылечить храп.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Врачи напомнили простые советы, которые помогут избежать болезней в сезон простуд
06:38, 10 сентября 2023
Врачи напомнили простые советы, которые помогут избежать болезней в сезон простуд
Врач дала ряд советов для похудения в период жары
01:14, 13 июля 2025
Врач дала ряд советов для похудения в период жары
Пять ошибок при лечении простуды
01:12, 11 декабря 2023
Пять ошибок при лечении простуды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: