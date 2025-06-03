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Наука и технологии

Как облегчить боль в спине без лекарств

как облегчить боль в спине без лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 19:13 Фото: pixabay
Специалисты английских университетов Плимута и Эксетера провели исследование и выяснили, что пребывание на природе может значительно облегчить хроническую боль в пояснице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Journal of Pain, эксперты впервые подробно опросили людей, страдающих от боли в спине на протяжении многих лет – иногда почти четыре десятилетия. Респонденты рассказали, что прогулки на свежем воздухе помогают им отвлечься от постоянной боли, дают ощущение покоя и даже улучшают настроение. Многие отметили, что прогулки в парке или у воды оказываются приятнее, чем тренировки в зале, а также способствуют живому общению, которое было бы невозможно, оставайся они все время дома.

Отмечается, что природные звуки, свежий воздух и красивые пейзажи дают чувство умиротворения и временного избавления от тревоги и стресса. Тем не менее, некоторые люди сталкиваются с трудностями: не все природные маршруты удобны для них. Неровные тропинки и отсутствие скамеек делают прогулки менее доступными.

По мнению специалистов, уделять больше внимания  стоит тому, как можно адаптировать парки и природные зоны для людей с хронической болью. Кроме того, они уже работают над технологиями виртуальной реальности, которые позволят таким людям "переноситься" в природу, даже не выходя из дома. Это особенно важно для тех, кому тяжело передвигаться.

Ранее невролог объяснила, почему у ответственных людей чаще болит голова.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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