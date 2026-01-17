Сегодня разум сильнее эмоций: гороскоп на субботу

Сегодняшний день, 17 января, пройдет под знаком размышлений, идей и попыток все рационально объяснить. Звезды советуют полагаться на логику, не усложнять простые вещи и помнить: не каждая мысль требует немедленных действий, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня весь день у Овна может уйти на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными, начиная от мыслей по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной. Некоторые из них будут выглядеть впечатляюще, однако на их реализацию времени все равно не останется. Может, оно и к лучшему?

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня лучшим решением для Тельца будет заняться чем-нибудь интеллектуально полезным. По крайней мере, именно это будет получаться у вас лучше всего. Да и удовольствия от таких занятий сегодня будет немало. Если лень решать задачки или читать умные книги, можно просто сходить в музей, на какую-нибудь экскурсию или хотя бы по Википедии побродить.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня ничто так не будет раздражать Близнецов, как прописные истины, озвученные кем-либо. Любая банальщина будет выглядеть в их глазах неуместной и глупой. Окружающие же, по мнению Близнецов, как назло, то и дело будут балансировать между глупостью и банальностью. Так недолго и веру в человечество потерять! Единственное, что сегодня будет наполнять Близнецов оптимизмом, так это их собственный интеллект. Ну а если окружающие с этим не согласны, это их проблемы.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня главный секрет успеха Рака кроется в простоте. Жаль только, что сам Рак будет склонен думать иначе, рискуя увлечься излишне сложными схемами и планами. Вообще любой вопрос сегодня Рак будет усложнять до такой степени, что рискует заблудиться в собственных мыслях. Пользы от этого не будет никакой. Ну а главное, не нужно искать сложных объяснений поведению окружающих – поверьте, все гораздо проще, чем кажется.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Лев может почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы ему скучными и вызывающими зевоту, будут не только решаться легче обычного, но и доставлять интеллектуальное удовольствие. Быть может, сегодня вы и не стяжаете славу великого математика, но заняться чем-то умственно-полезным явно не помешает. Хотя бы на уровне разгадывания кроссворда.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Если у Девы есть желание упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих (в том числе в глазах противоположного пола), то сегодня этого легче всего добиться, обратившись к высотам философии. Попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией. Можно, к примеру, удивить окружающих удачной цитатой из Коэльо или Канта, а еще лучше – из какого-нибудь малоизвестного, но пафосного философа (поройтесь в Википедии). Сегодня как никогда востребован интеллект.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня в голове у Весов то и дело будут рождаться разнообразные планы, касающиеся устройства и переустройства своего дома или дачи. Планы эти будут весьма конструктивны и разумны, но их может быть так много, что не факт, что у Весов когда-нибудь дойдут руки до их осуществления. Если вы все-таки собираетесь претворить свои задумки в жизнь, то сегодня неплохо было бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. И проработать этот вопрос до конца.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня даже те Скорпионы, которые не страдают излишней любовью к философии, могут почувствовать странную и неудержимую тягу к этой науке сотрясания воздуха языком. Идеи, которые будут приходить Скорпиону в голову, сегодня будут казаться ему блестящими и интересными. Однако уже через пару дней они, скорее всего, покажутся ему полной ерундой. Или, в лучшем случае, бесполезной игрой ума.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня в голову Стрельца могут прийти любопытные мысли о том, как наилучшим образом и без лишних усилий улучшить свое материальное положение. Не факт, что эти планы удастся сразу же осуществить, но запомнить или даже записать их в золотую тетрадку обязательно стоит. Придет время, и они могут обернуться очень существенной прибылью. А вот что касается любви, то здесь сегодня Стрельцу много думать вредно. Лучше действовать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог почувствует в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом. Ну а если решить сложную задачу не получится сходу, Козерог просто предпочтет перешагнуть через нее, чтобы двигаться дальше. Может быть, это и не совсем правильно с точки зрения математики, зато с точки зрения эффективности – вполне.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня день у Водолея будет подчинен четкому распорядку, не предполагая особенных потрясений. Вообще, этот день будет похож на схему, старательно вычерченную под линейку: вряд ли какие-то обстоятельства помешают вашим намеченным делам и планам. В то же время скучным день тоже быть не обещает. Что-нибудь интересное произойдет обязательно!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня окружающим может казаться, что Рыбы умничают и несут несусветную ерунду. Больше того, иногда это будет казаться и самим Рыбам. Между тем рациональных зерен в их рассуждениях будет достаточно много. Просто именно сегодня Рыбы будут склонны все усложнять и формулировать свои мысли излишне витиевато. Попробуйте излагать свои идеи проще, и вы увидите, как все изменится.

