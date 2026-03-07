День эмоций и возможностей: гороскоп на 7 марта

Сегодняшний день для многих знаков зодиака может оказаться насыщенным событиями и эмоциями. Одним звезды сулят новые возможности и финансовые сюрпризы, другим – поводы для размышлений и неожиданные испытания, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овен испытает такое чувство, как ревность к чужим успехам и разочарование своими. Возможно, на это его натолкнет поощрение кого-то из коллег или же осознание того, что в его делах наметился ступор. Окружающие кажутся ему более успешными? Звезды гороскопа советуют Овну меньше оглядываться по сторонам, занявшись собственными делами. Вспомните период, когда вы были "на коне", и зафиксируйте в себе это чувство – оно позволит вам, не оглядываясь на других, покорить новые вершины.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня главной движущей силой Тельца в любых делах станет здоровая конкуренция. Это чувство может возникнуть у него по отношению к достижениям коллег, друзей или близких. Главное, что именно оно будет подстегивать Тельца, заставляя действовать энергичнее, чем обычно. Возможно, на волне азарта Телец совершит сегодня шаги, которые в другое время не сделал бы из осторожности. Ну а насколько этот риск окажется оправдан, станет ясно позже, в другой день.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы будут настроены на организованность и порядок в любых вопросах. А еще на... конфликт – по крайней мере, окружающим может так казаться. С одной стороны, Близнецы не потерпят чужого вмешательства ни в чем и будут жестко стоять на своем, с другой же – склонны критиковать всех вокруг и раздавать непрошенные советы. Сами Близнецы будут свято уверены в том, что действуют в интересах дела, и в каких-то вопросах действительно могут оказаться правы. Но только не в вопросах сохранения спокойствия и нервов.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня залогом успеха Рака будет его умение тонко чувствовать, куда дует ветер. Ситуация потребует от него ориентироваться на ходу, подстраиваться и излагать свои идеи так, чтобы они обязательно пришлись по душе окружающим. Зато из всех возможных вариантов действий Рак сегодня способен безошибочно выбрать тот, который окажется самым выгодным для него. Даже если для этого ему придется немного покривить душой или изменить свой привычный стиль действий.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня звезды гороскопа обещают Льву отличный день для любых начинаний. Практически все, за что он возьмется, со временем сулит ему прибыль и успех. Так что смело стройте планы, продвигайте новый проект, ставьте перед собой новые цели. Единственное, что может помешать сегодня Льву, – это завистливая критика со стороны. Прислушиваясь к ней, он рискует поддаться сомнениям и потерять уверенность в себе.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Деве весь день будет трудно усидеть на месте. Ее энергия потребует выхода, заставляя хвататься, как за спасительную соломинку, за любой шанс разнообразить свою жизнь. Возможно, она вызовется съездить куда-то под надуманным предлогом или же ввяжется в спор, лишь бы все было не как обычно. А если уж у Девы сегодня появится шанс пораньше закончить дела – только ее и видели! Работа ведь не волк.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня судьба дает Весам отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение. В течение дня Весы могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека или хотя бы обещание золотых гор в перспективе. Если же Весы собирались поискать более денежную должность, сегодня хороший день для того, чтобы собраться с духом и решиться на этот шаг.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион будет находиться в приподнятом, позитивном состоянии духа, благодаря чему его дела могут продвигаться будто бы сами собой. Он одинаково играючи сумеет справиться как с монотонной работой, так и с проектами, требующими анализа или креативного подхода. И друзья, и коллеги Скорпиона смело могут закрывать сегодня им любую амбразуру: в состоянии внутренней гармони он способен сделать за день гораздо больше обычного. А устать гораздо меньше.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец получит неожиданную награду за свои труды. Это может быть благодарность начальства, повышение в карьере или подарок от любимого человека. Впрочем, возможны и другие варианты приятных событий в жизни Стрельца: отданный долг, незапланированная прибыль, командировка на Канары или что-то в этом духе. Словом, фортуна сегодня обещает повернуться к Стрельцу своим улыбчивым лицом. Вполне возможно, это станет началом новой полосы удач в его жизни.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерога ждет непростой день – события могут развиваться совсем не так, как он запланировал. В какой-то момент он способен выпустить инициативу из рук и перестать контролировать ситуацию. Звезды гороскопа говорят, что все это – следствие плохой подготовки или недостаточной информированности Козерога в каком-то вопросе. Поэтому, если он не хочет потерять больше, чем обрести, сегодня ему следует браться только за те дела и проекты, в которых он на сто процентов уверен.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею заняться проектом, который он вынашивал уже давно. Возможно, не хватает совсем немного, чтобы вдохнуть в него жизнь. Более того, именно сегодня Водолей может получить какие-то позитивные известия, которые помогут ему запустить проект в ближайшем будущем. Это могут быть денежные поступления, информация, необходимые контакты или согласие близких. Водолею стоит воспользоваться этим шансом, чтобы проект, наконец, заработал.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Рыб: они имеют шанс столкнуться со слухами, которые негативно отразятся на их карьере, статусе или уровне жизни. Причем Рыбы могут стать не только жертвой этих слухов, но и пострадать из-за того, что сами распускают их. Так что во избежание неприятностей им стоит держать свое мнение об окружающих при себе. А вот прислушиваться к тому, о чем говорят вокруг, Рыбам сегодня просто необходимо – это позволит им найти источник сплетен и даст шанс уберечься от них.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, жизнь которых развернется на 180 градусов.