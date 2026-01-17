#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Советы

Собак, обладающих тремя чертами, назвали "интеллектуальными" гениями

Чихуахуа, природа, пес, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 04:30 Фото: pexels
Новое исследование определило три конкретные черты, которые свидетельствуют о том, что собаку можно считать настоящим гением, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Country living, животные, демонстрирующие эти черты, могут обрабатывать и запоминать названия сотен предметов. Издание отмечает, что это чрезвычайно редкая и очень впечатляющая способность.

Объясняется, что такие собаки могут идентифицировать предметы, например, различные виды игрушек, только услышав их название или метку без каких-либо дополнительных подсказок. Есть предположение, что это врожденная способность, которая ранее не была зафиксирована ни у одного другого животного.

В статье говорится, что исследователи использовали подход "гражданской науки", обучая владельцев собак в Великобритании, США, Швейцарии, Нидерландах и Германии, как проводить серию когнитивных тестов со своими собаками дома.

Во время эксперимента собаки должны были продемонстрировать способность к обучению с помощью меток. Им нужно было выбирать правильный предмет из нескольких на выбор после того, как они услышали его название. При этом животное не видит своего хозяина или любого другого человека во время принятия решения.

Издание поделилось, что 11 собак, которые учились распознавать метки, продемонстрировали схожие модели поведения. Они тратили значительно больше времени на изучение новых предметов и возвращались, чтобы посмотреть на них, чаще, чем собаки из контрольной группы, что свидетельствует о повышенном интересе.

В публикации также отмечается, что они проявляли целенаправленный интерес: в то время как собаки из контрольной группы исследовали предметы хаотично, собаки, которые изучали метки, сосредотачивались на конкретных предметах и внимательно их изучали.

Они продемонстрировали более сильный ингибиторный контроль, или самоконтроль. Эта способность помогает предотвращать импульсивные реакции и, как считает одна из исследовательниц, доктор Юлиане Бройер, чрезвычайно важна для изучения языков.

Ранее мы писали о том, что хочет сказать собака, когда грызет мебель.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Названы четыре знака зодиака, которые излучают неземную духовную энергию
05:20, Сегодня
Названы четыре знака зодиака, которые излучают неземную духовную энергию
Астрологи назвали четыре знака зодиака, обладающие суперсилой убеждения
01:59, 31 августа 2025
Астрологи назвали четыре знака зодиака, обладающие суперсилой убеждения
Какие черты характера свойственны преступникам
01:12, 25 сентября 2024
Какие черты характера свойственны преступникам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: