Советы

Что хочет сказать собака, когда грызет мебель

собака, листья, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 14:41 Фото: pexels
Физиологические и психологические причины могут заставлять собак грызть мебель и другие предметы в квартире. Об этом заявил ветеринарной врач Дмитрий Дмитриев, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, у щенков подобное поведение чаще всего связано со сменой зубов.

В этот период животные испытывают зуд и дискомфорт, поэтому стараются грызть предметы, чтобы облегчить неприятные ощущения.

Ветеринар рекомендует владельцам заранее обеспечить питомца безопасными игрушками, предназначенными для жевания.

У взрослых собак причины, как правило, носят психоэмоциональный характер.

Чаще всего речь идет о скуке и нехватке физической и умственной нагрузки.

В разговоре с изданием Pravda.Ru Дмитриев поясняет, если у собаки отсутствует достаточная активность, она ищет способ выплеснуть накопившуюся энергию.

"Особенно это касается охотничьих и активных пород, которым необходимы регулярные прогулки, дрессировка и общение с другими собаками. При постоянном пребывании дома без внимания животное начинает сублимировать скуку – и тогда страдают мебель и предметы интерьера".Дмитрий Дмитриев

Дмитриев подчеркнул, что дрессировка в таких случаях нужна не для того, чтобы собака по команде "фу" переставала грызть мебель, а для того, чтобы занять ее умственную и физическую энергию. По его словам, когда у животного есть регулярная нагрузка, обучение и взаимодействие с человеком, у него просто не остается потребности разрушать предметы в доме.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 14:41
Эффект бумеранга: бросивший с 5-го этажа собаку казахстанец попал в больницу

Немного ранее стало известно, что исследователи пришли к выводу, что некоторые четвероногие понимают человеческую речь на уровне полуторагодовалых детей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Собаки каких пород на самом деле умеют улыбаться
17:27, 26 марта 2025
Собаки каких пород на самом деле умеют улыбаться
О мошенниках в сфере мебели предупредили казахстанцев
12:58, 30 января 2025
О мошенниках в сфере мебели предупредили казахстанцев
От них не пахнет – восемь пород идеальных для квартиры собак
11:28, 17 октября 2025
От них не пахнет – восемь пород идеальных для квартиры собак
