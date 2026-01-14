Что хочет сказать собака, когда грызет мебель

Физиологические и психологические причины могут заставлять собак грызть мебель и другие предметы в квартире. Об этом заявил ветеринарной врач Дмитрий Дмитриев, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, у щенков подобное поведение чаще всего связано со сменой зубов.

В этот период животные испытывают зуд и дискомфорт, поэтому стараются грызть предметы, чтобы облегчить неприятные ощущения.

Ветеринар рекомендует владельцам заранее обеспечить питомца безопасными игрушками, предназначенными для жевания.

У взрослых собак причины, как правило, носят психоэмоциональный характер.

Чаще всего речь идет о скуке и нехватке физической и умственной нагрузки.

В разговоре с изданием Pravda.Ru Дмитриев поясняет, если у собаки отсутствует достаточная активность, она ищет способ выплеснуть накопившуюся энергию.

"Особенно это касается охотничьих и активных пород, которым необходимы регулярные прогулки, дрессировка и общение с другими собаками. При постоянном пребывании дома без внимания животное начинает сублимировать скуку – и тогда страдают мебель и предметы интерьера". Дмитрий Дмитриев

Дмитриев подчеркнул, что дрессировка в таких случаях нужна не для того, чтобы собака по команде "фу" переставала грызть мебель, а для того, чтобы занять ее умственную и физическую энергию. По его словам, когда у животного есть регулярная нагрузка, обучение и взаимодействие с человеком, у него просто не остается потребности разрушать предметы в доме.

Немного ранее стало известно, что исследователи пришли к выводу, что некоторые четвероногие понимают человеческую речь на уровне полуторагодовалых детей.