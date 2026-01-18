Названы четыре знака зодиака, которые излучают неземную духовную энергию

Астролог Лиза Стардаст выделила четыре знака зодиака, в представителях которых особенно сильно проявляется неземная, духовная энергия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, хотя некоторые знаки демонстрируют эти качества ярче благодаря характеру и образу жизни, это не означает, что другие знаки лишены духовности.

Рак

Под управлением Луны Рак находится в постоянном внутреннем ритме подъема и спада, что отражает цикличность их эмоциональной и духовной трансформации. Эта связь с Луной помогает им воплощать мудрость и оставаться духовно настроенными. Раки проявляют непоколебимую верность своим убеждениям, а их преданность заметна в отношениях и семейной жизни.

Дева

Они искренне стремятся улучшить жизнь других, не ожидая взамен ничего. Этот знак обладает целительской энергией: умение концентрироваться на саморазвитии позволяет расширять возможности помощи близким. Их стремление становиться лучшей версией себя распространяется и на тех, кто им дорог, создавая атмосферу заботы и гармонии.

Водолей

Эволюция и прогресс – основные мотиваторы Водолея. В дружеских дискуссиях и дебатах они выражают свои убеждения, руководствуясь желанием творить добро. Конфликты избегают, если это противоречит их гуманистическим принципам. Глубокая привязанность к идее отдачи формирует их божественную энергию и способность вдохновлять людей своим примером.

Рыбы

Рыбы славятся своей эмпатией и умением чувствовать настроение и энергию окружающих. Их водная натура делает их чрезвычайно чуткими и интуитивными. Рыбы способны видеть глубже поверхностного, проникать в души других и проявлять душевные качества, которые вдохновляют. Их духовная энергия проявляется в творчестве, поддержке и способности вдохновлять окружающих на внутреннюю гармонию.

