Советы

Известны знаки зодиака, которые сорвут большой куш в ближайшую неделю

Девушка, доллары, мечты, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 08:14 Фото: freepik
Составлен гороскоп на неделю с 19 по 25 января 2026 года. Три знака зодиака оказываются в потоке финансового везения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, этот период благоприятен не только для продуманных и рациональных шагов, но и для решений, продиктованных внутренним чутьем.

Козерог

На протяжении всей недели финансовая удача сопровождает вас. Энергия Водолея приносит нестандартные возможности, поэтому важно сохранять гибкость и принимать изменения, даже если они не совпадают с первоначальными планами. Вас может привлечь новая идея или проект, который со временем окажется весьма прибыльным.

Водолей

На этой неделе Вселенная словно сама подталкивает вас к финансовому росту. Начинается ваш астрологический период, а значит, поддержка Солнца усиливает любые начинания. Вы выбираете более мягкий, интуитивный подход к деньгам, отказываясь от давления и спешки. Вместо того чтобы форсировать события, вы позволяете внутреннему голосу направлять вас.

Овен

В этот период финансовая удача приходит к вам именно 25 января. Она акцентирует внимание на материальных потребностях и подталкивает к созданию более комфортного и обеспеченного образа жизни. Чтобы усилить этот поток, начните с анализа своих расходов. Проследите, куда уходят деньги и какие привычки мешают вам тратить их на действительно важные вещи. Полезно обратить внимание на прошлый опыт нехватки ресурсов и проработать его.

Ранее стали известны три знака зодиака, которые скоро вздохнут с облегчением.

Аксинья Титова
